Frank de Boer neemt Steven Bergwijn niet mee naar EK

De Boer heeft de vleugelaanvaller van Tottenham Hotspur telefonisch op de hoogte gesteld van zijn beslissing. Voor Bergwijn (23) is het niet meegaan naar het EK een bittere pil. De laatste maanden kwam hij nauwelijks in actie voor zijn Engelse werkgever. Eerder in het seizoen was hij onder de inmiddels ontslagen José Mourinho juist wel lange tijd zeker van een basisplek.

Bij het Oranje van De Boer was de oud-speler van PSV basisspeler én matchwinner tegen Polen, begin september. Zijn laatste interland was tegen Letland (2-0), eind maart van dit jaar. Bergwijn viel toen vlak voor tijd in.

Bergwijn is een aanvaller die met name vanaf de linkerkant komt. In de voorlopige selectie van De Boer geldt dat ook voor Quincy Promes en Cody Gakpo, terwijl zekerheidje Memphis Depay daar ook goed uit de voeten kan.