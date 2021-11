Mercedes blijft Max Verstappen voor in laatste training in Doha

De Mercedes coureur ging rond in 1.22,310. Zijn teamgenoot Lewis Hamilton was een kleine tiende van een seconde langzamer. Max Verstappen noteerde de derde tijd, op ruim drie tienden van Bottas. De WK-leider reed in zijn laatste poging geen perfecte ronde en verloor met name in de laatste sector wat tijd.

De kwalificatie in Doha begint zaterdagmiddag om 15.00 uur Nederlandse tijd. De zon is dan onder in Doha, wat zorgt voor andere omstandigheden dan tijdens de derde training.