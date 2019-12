Polling troeft Van Dijke af in finale World Judo Masters

In de halve finale had de 28-jarige Polling de Française Margaux Pinot geklopt, de vier jaar jongere Van Dijk was te sterk voor de Japanse Chizuru Arai.

Polling en Van Dijke stonden in oktober ook tegenover elkaar in de finale van de Grand Slam van Abu Dhabi. Ook toen won viervoudig Europees kampioene Polling, die in november op de Grand Slam van Osaka tweede werd. In augustus werd Polling op het WK gediskwalificeerd wegens een foute armklem. Aan de World Masters in Qingdao mogen per gewichtsklasse de beste 36 judoka’s van de wereldranglijst meedoen.

Ook Frank de Wit (tot 81 kilo), Juul Franssen (tot 63 kilo), Geke van den Berg (tot 63 kilo) en Hilde Jager (tot 70 kilo) kwamen in actie. Zij strandden in de voorrondes. Donderdag werd Sanne Verhagen (tot 57 kilo) al uitgeschakeld. Het toernooi duurt tot en met zaterdag.