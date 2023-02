VIDEO Muchova verrast tegenstander met fenomenale lob

In de vijfde game van de derde set moest Muchova haar uiterste best doen om een bal in de hoek van het veld uberhaupt te halen, maar sleepte ze het punt vervolgens fantastisch binnen. Ze sloeg de bal achterwaarts tussen haar benen door, waar Pera niet meer op gerekend had.

De Tsjechische nummer 112 van de wereld (ooit nummer 19) won met 6-1 en 6-4 van Pera. Topspeelster Victoria Azarenka kon haar ogen niet geloven en reageerde dolenthousiast via haar twitteraccount.