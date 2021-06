Geraint Thomas (35) moet grote Ineos-troef worden in jacht op eindzege in Tour de France

Premium Wielrennen

Wilco Kelderman: ’Ik ben goed, maar wat heb ik nou gewonnen?

De tijd dat Wilco Kelderman het onderwerp Tour de France in een interview liever parkeerde, is voorbij. „Ik heb er echt zin in dit jaar”, bekent de Nederlandse kopman van BORA-hansgrohe dinsdagmiddag, na zijn verrassende vijfde plaats in de massasprint (bergop) in de derde etappe van het Critérium d...