Live beker: Feyenoord leidt bij Heerenveen

Volg het KNVB-bekerduel tussen Heerenveen-Feyenoord hier van minuut tot minuut via onze live widget

In vergelijking met de laatste competitiewedstrijd, 1 februari thuis tegen FC Emmen (3-0), is het basisteam van Feyenoord op nog een plaats aangepast. Orkun Kökcü keert terug op het middenveld. Tegen Emmen ontbrak hij met een blessure. De van Besiktas gehuurde Oguzhan Özyakup, die Kökcü tegen Emmen verving en een doelpunt maakte, zit in Heerenveen op de bank. Datzelfde geldt voor de weer fitte linkerverdediger Ridgeciano Haps.

De spelers van Feyenoord dragen in het Abe Lenstra-stadion rouwbanden wegens het overlijden van materiaalman Carlo de Leeuw.

De winnaar van het duel tussen Heerenveen en Feyenoord treft in de halve finale van de beker NAC Breda. De eerstedivisionist verraste woensdag AZ (1-3).

Eerder op de avond won FC Utrecht al makkelijk bij Go Ahead Eagles (1-4).