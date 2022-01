Transfers en geruchten: Nicky Hofs volgt Dick Schreuder op als assistent bij Vitesse

VRIJDAG 14 JANUARI

Hofs opnieuw assistent-trainer van eerste elftal Vitesse

11.15 uur: Nicky Hofs gaat opnieuw aan de slag als assistent-trainer van het eerste elftal van Vitesse. De 38-jarige voormalige middenvelder van Vitesse en Feyenoord neemt de plek over van Dick Schreuder, die in november de overstap maakte naar PEC Zwolle.

Hofs was van 2017 tot 2019 ook al assistent. Sinds twee seizoenen had hij Vitesse onder 21 onder zijn hoede.

„Het is een compliment voor me dat ze weer bij mij zijn uitgekomen. En als ik de club kan helpen, dan doe ik dat graag”, aldus Hofs, zelf afkomstig uit de jeugdopleiding van Vitesse. „Mijn eerste periode als assistent bij het eerste elftal is uitstekend bevallen. Wat dat betreft is het voor iedereen een voordeel dat ik een groot gedeelte van de huidige spelersgroep al ken.”

Het is nog niet bekend wie de plek van Hofs bij Vitesse onder 21 overneemt.

FC Groningen huurt Bogarde van Hoffenheim

09.55 uur: FC Groningen heeft zich voor de rest van het seizoen verzekerd van de diensten van Melayro Bogarde. De 19-jarige verdediger annex middenvelder wordt voor een half jaar gehuurd van TSG 1899 Hoffenheim.

Bogarde, die in de jeugd van Feyenoord speelde, maakte in mei 2020 al zijn debuut in de hoofdmacht van Hoffenheim. Het is hem echter nog niet gelukt om een basisplaats af te dwingen bij de nummer drie van de Bundesliga, dus probeert hij via een halfjaar Eredivisie meer ervaring op te doen.

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus is blij met de aanwinst. „Melayro is een atletische verdedigende middenvelder, die eventueel ook als centrale verdediger of rechtsback uit de voeten kan. Die multifunctionaliteit gaat ons in de selectie meer mogelijkheden geven op posities waar we nog niet optimaal bezet waren.”

DONDERDAG 13 JANUARI

Willem II huurt Duitse jeugdinternational Ludewig

20:35 uur Willem II heeft zich versterkt met de Duitse jeugdinternational Kilian Ludewig. De Tilburgse Eredivisieclub huurt de 21-jarige verdediger tot het einde van dit seizoen van Red Bull Salzburg.

Ludewig staat sinds 2018 onder contract bij de Oostenrijkse topclub. Om ervaring op te doen is hij tussentijds verhuurd aan FC Liefering (Oostenrijk), Barnsley (Engeland) en Schalke’04 (Duitsland). Voor die drie clubs kwam hij in totaal in 61 wedstrijden in actie.

Ludewig omschrijft zichzelf volgens Willem II als „een hongerige speler met veel loopvermogen en inzet.” Hij gaat aan de slag met rugnummer 2 en is direct speelgerechtigd.

Newcastle United koopt Nieuw-Zeelandse spits Wood van Burnley

10.43 uur: Newcastle United heeft de Nieuw-Zeelandse spits Chris Wood overgenomen van Burnley. De 30-jarige Wood moet Newcastle in de tweede seizoenshelft aan doelpunten helpen en zien te behoeden voor degradatie. Wood heeft voor 2,5 jaar getekend.

„Chris is een belangrijke aanwinst voor ons op een cruciaal moment. Ik ben erg blij dat we snel hebben kunnen handelen en hem hierheen hebben gehaald”, aldus trainer Eddie Howe. „Hij zorgt voor veel dreiging, is fysiek sterk en heeft veel ervaring in de Premier League. Hij zal geweldig bij ons passen.”

Wood was dit seizoen bij Burnley in zeventien Premier League-duels drie keer trefzeker. Hij speelde voor zijn periode bij Burnley voor Engelse clubs als Leeds United, Ipswich Town en West Bromwich Albion.

Het kapitaalkrachtige Newcastle, eind vorig jaar overgenomen door een investeringsfonds uit Saudi-Arabië, staat op plek 19 in de Premier League. De nummers 18, 19 en 20 degraderen rechtstreeks. Newcastle heeft in negentien duels pas negentien doelpunten gemaakt.

WOENSDAG 12 JANUARI

SC Heerenveen verkoopt Espejord aan Noorse kampioen

17.59 uur: SC Heerenveen heeft afscheid genomen van de 25-jarige aanvaller Runar Espejord. De Noor wordt verkocht aan de kampioen van zijn land Bodo/Glimt.

Espejord kwam in de winter van 2020 over van Tromsø IL, maar kwam in het Abe Lenstra Stadion eigenlijk nooit in het stuk voor. Tot driemaal toe werd hij verhuurd aan zijn oude club. Daar kwam hij op de radar van Bodo/Glimt terecht dat hem nu overneemt van de Friezen.

Na Venema verhuurt FC Utrecht ook Benamar

16.56 uur: Na Nick Venema gaat FC Utrecht ook Benaissa Benamar verhuren. De verdediger komt tot het einde van het seizoen uit voor FC Volendam, de koploper in de Keuken Kampioen Divisie. Benamar werd een jaar geleden overgenomen van Telstar, maar wist nog niet te overtuigen bij FC Utrecht.

FC Utrecht is aan het doorselecteren deze transferwindow. Venema vertrok al naar VVV-Venlo en Adrian Dalmau naar Sparta Rotterdam. FC Utrecht versterkte zich met de Japanner Naoki Maeda en hoopt op korte termijn een huurovereenkomst met ex-PSV’er Mo Ihattaren af te kunnen ronden.

Willem II huurt Kilian Ludewig van Red Bull Salzburg

15.12 uur: Willem II heeft zijn eerste winterse versterking binnen. De Tilburgse club verzekert zich voor de rest van het seizoen van de diensten van Kilian Ludewig, een 21-jarige rechtsback van Red Bull Salzburg.

Ludewig, geboren in Hamburg, is een Duits jeugdinternational. Hij kwam eenmaal voor Duitsland onder 21 uit. Hij is opgeleid bij St-Pauli en kwam uit voor Leipzig alvorens hij in 2018 de overstap maakte naar Salzburg. Zijn Oostenrijkse club verhuurde hem eerder aan Barnsley en Schalke 04.

Bayern München verlengt contract Coman tot 2027

13.57 uur: Bayern München heeft het contract met Kingsley Coman verlengd tot 2027. De 25-jarige international van Frankrijk had nog een verbintenis tot medio 2023.

Coman speelt al sinds 2015 bij de Duitse kampioen. De eerste twee jaar op huurbasis, waarna hij definitief werd overgenomen van Juventus. In de finale van de Champions League in 2020 maakte Coman het winnende doelpunt voor Bayern in het duel met Paris Saint-Germain.

Willem II verhuurt John Yeboah

12.55 uur: Willem II verhuurt John Yeboah, die nog tot 2023 bij de Tilburgse club onder contract staat, voor de rest van het seizoen aan MSV Duisburg. Bij de ploeg van trainer Fred Grim kreeg hij nauwelijks speeltijd. Yeboah, die eerder in de eredivisie voor VVV Venlo uitkwam, leek tijdens de zomerse tranfersperiode nog naar PEC Zwolle te verkassen. Dat ketste tot teleurstelling van de 21-jarige speler op het laatste moment af.

Feyenoord verhuurt Naoufal Bannis aan NAC Breda

12.12 uur: Aanvaller Naoufal Bannis komt de rest van het seizoen uit voor NAC Breda. De 19-jarige Hagenaar wordt door Feyenoord verhuurd aan de club uit de Keuken Kampioen Divisie. Bannis kwam dit seizoen zeven keer uit in de hoofdmacht van de Rotterdammers, waarin hij al in augustus 2019 debuteerde.

Het afgelopen seizoen werd Bannis halverwege verhuurd aan FC Dordrecht waarvoor hij zeventien duels speelde en vijf keer scoorde.

NAC-trainer Edwin de Graaf kent Bannis uit de tijd dat hij jeugdtrainer was bij Feyenoord. „We waren nadrukkelijk op zoek naar een spits. Met de komst van Nauofal hebben we die positie ingevuld. Ik ken hem als een hardwerkende leergierige jongen. Hij heeft scorend vermogen en kan zowel als aanspeelpunt als als lopende spits fungeren”, aldus De Graaf, die met NAC slechts negende staat in de eerste divisie. De club hoopt Bannis vrijdag al te kunnen inzetten in het duel met koploper FC Volendam.

DINSDAG 11 JANUARI

Fortuna Sittard haalt met Verrips nieuwe doelman

16.31 uur: Fortuna Sittard heeft in Michael Verrips een nieuwe doelman gevonden. De 25-jarige oud-keeper van onder meer FC Emmen komt over van Sheffield United, dat op het tweede niveau in Engeland speelt. Het gaat eerst om een huurperiode met daarna een verplichte optie tot koop, waardoor Verrips in principe tot 2025 vastligt in Sittard.

De doelman zegt dat het voor hem belangrijk was „weer in een vertrouwde omgeving te wonen en te spelen.” Samen met Yanick van Osch moet Verrips uit gaan maken wie de eerste doelman van de Limburgers wordt, aldus technisch manager bij Fortuna Sjoerd Ars. „We hebben met Michael een relatief jonge keeper binnengehaald met nationale en internationale ervaring. Met zijn komst realiseren we een gezonde concurrentiestrijd onder de lat.”

Fortuna Sittard hervat de competitie als de nummer 17. Alleen PEC Zwolle heeft minder punten. Er degraderen twee clubs rechtstreeks naar de eerste divisie.

Vitesse hengelt met Grbić aanvallende versterking binnen

15.44 uur: Vitesse heeft zich voor de rest van het seizoen verzekerd van de diensten van Adrian Grbić. De 25-jarige Oostenrijkse aanvaller wordt voor een halfjaar gehuurd van het FC Lorient.

Na het vertrek van Julian von Moos en Oussama Darfalou was Vitesse op zoek naar een offensieve versterking. „De komst van Adrian vergroot onze mogelijkheden en kwaliteiten in de aanvalslinie. Het feit dat we nog meestrijden op drie fronten maakt dat extra belangrijk”, zegt technisch directeur Marcel Klos.

Grbić speelde in de jeugd van VfB Stuttgart, maar brak daar nooit door. Via Floridsdorfer en Rheindorf Altach in zijn eigen land verdiende hij een transfer naar Clermont Foot in Frankrijk dat hem na een sterk seizoen alweer verkocht aan Lorient.

Younes Namli tot einde van het seizoen Spartaan

12.44 uur: Sparta Rotterdam verwelkomt vanaf Younes Namli bij de A-selectie. De 27-jarige middenvelder staat onder contract bij Krasnodar in Rusland en was de afgelopen twee jaar op huurbasis actief voor Colorado Rapids in de Major League Soccer. De huurovereenkomst is vandaag officieel afgerond.

Technisch Directeur Gerard Nijkamp verwelkomt hiermee de tweede versterking voor de tweede seizoenshelft. „Na de komst van Adrian Dalmau was het versterken van het middenveld de volgende prioriteit. Met de komst van Younes Namli halen we iemand binnen die zich bewezen heeft in de Eredivisie en na een transfer naar Rusland heeft hij bij Colorado Rapids ook 30 wedstrijden in de MLS gespeeld. Younes kennen we allemaal als een middenvelder met creativiteit en aanvallende impulsen. Daarom zijn we blij dat we het komende half jaar huren van Krasnodar en over hem kunnen beschikken.

SC Cambuur huurt aanvaller Joosten van FC Groningen

12.26 uur: SC Cambuur heeft voor de rest van het seizoen aanvaller Patrick Joosten gehuurd van FC Groningen. Daar kwam hij de eerste seizoenshelft vooral als invaller tot tien competitiewedstrijden, maar volgens de Groningers was de kans op speelminuten voor de komende maanden minder groot. De Friezen zijn blij met de komst van de 25-jarige Joosten, mede door zijn ruim honderd wedstrijden ervaring in de Eredivisie.

„Snelheid, diepte en iemand die er meteen kan staan. Dat is wat we zochten en met Patrick hebben we dat zeker gevonden”, aldus technisch manager Foeke Booy van Cambuur. Technisch directeur Mark-Jan Fledderus van Groningen zegt voor verhuur te hebben gekozen vanwege de speelminuten die Joosten in Leeuwarden kan gaan maken. „Patrick heeft eerder in zijn carrière aangetoond dat hij zich ook tijdens verhuurperiodes kan ontwikkelen.”

Joosten staat sinds de zomer van 2020 onder contract in Groningen, toen hij overkwam van FC Utrecht. Ook speelde hij in de Eredivisie voor VVV-Venlo en Sparta Rotterdam. De aanvaller wist dit seizoen nog niet te scoren.

Van der Werff traint mee bij oude club PEC Zwolle

12.06 uur: Verdediger Maikel van der Werff gaat meetrainen bij zijn oude club PEC Zwolle. De 32-jarige Van der Werff traint vanaf woensdag mee met de selectie van trainer Dick Schreuder. De Noord-Hollander zit zonder club na zijn vertrek eind vorig jaar bij FC Cincinnati.

Van der Werff speelde tussen begin 2013 en 2015 voor PEC Zwolle. Hij won met de club uit de hoofdstad van Overijssel in 2014 de KNVB-beker en de Johan Cruijff-schaal. Hij stapte een jaar later over naar Vitesse, waarmee hij in 2017 ook de beker won. In 2019 verhuisde Van der Werff van Arnhem naar de Verenigde Staten, waar hij voor Cincinnati ging spelen in de MLS. Hij had daar onder anderen Ron Jans en Jaap Stam als trainers.

PEC Zwolle staat in de Eredivisie onderaan met slechts 6 punten uit achttien wedstrijden. Vorige week bleek dat verdediger Sam Kersten een knieoperatie moet ondergaan. Voor Kersten is het seizoen daardoor al voorbij. In de zoektocht naar een vervanger gaat PEC Zwolle kijken of Van der Werff een optie is.

MAANDAG 10 JANUARI

Umtiti levert salaris in bij verlenging contract bij Barcelona

12.45 uur: De Franse verdediger Samuel Umtiti heeft zijn contract bij FC Barcelona met drie jaar verlengd, tot de zomer van 2026. De 28-jarige international neemt de komende 1,5 jaar wel genoegen met minder salaris. Barcelona moet vanwege de grote financiële problemen de salarishuishouding flink terugschroeven.

Door het financiële ’offer’ van Umtiti kan de Catalaanse club aanvaller Ferran Torres inschrijven bij de Spaanse bond. Barcelona nam de 21-jarige Torres onlangs voor 55 miljoen euro over van Manchester City, maar moest vanwege de regels op gebied van financial fair play eerst ruimte maken in het salarisbudget. Torres mag nu gaan voetballen voor zijn nieuwe club.

De Catalaanse club nam Umtiti in 2016 voor 25 miljoen euro over van Olympique Lyon. De Fransman werd met Barcelona twee keer landskampioen. Vanwege heel wat blessures kwam de verdediger, die in 2018 met Frankrijk het WK won, de afgelopen jaren weinig in actie. Umtiti speelde dit seizoen pas één competitiewedstrijd, begin december. Hij ontbrak de afgelopen tijd vanwege een coronabesmetting. Umtiti behoort deze week wel tot de selectie voor het toernooi om de Spaanse Supercup in Saudi-Arabië.

Shinji Kagawa duikt op bij Japanse enclave in België

09.08 uur: De 32-jarige Shinji Kagawa gaat in België spelen voor STVV. De ex-ster van Manchester United en Borussia Dortmund zette al zijn handtekening onder een verbintenis met de Kanaries. Wel vertoeft de Japanner nog even in zijn thuisland, vrijdag legt hij zijn medische testen af in Sint-Truiden.

Nadien kan Kagawa voluit aan de slag. Even was er twijfel over zijn komst omdat in de Japanse media lekte dat ook FC Osaka de speler graag wou inlijven, maar Kagawa komt dus wel degelijk naar Sint-Truiden.

Kagawa wordt maar liefst de zevende Japanner bij STVV. Dat is ergens ook niet zo opmerkelijk, want sinds 2017 is de club in Japanse handen.

ZONDAG 9 JANUARI

Vitesse versterkt zich met Adrian Grbic

22:30 uur Vitesse versterkt zich met de Oostenrijkse spits Adrian Grbic. De aanvaller wordt het komende halfjaar gehuurd van het Franse Lorient. Volgens de Franse sportzender RMC Sport betreft het een huur zonder optie tot koop en gaan de Fransen de helft van het salaris van Grbic gedurende de huurperiode voor hun rekening nemen. De negenvoudig Oostenrijks international kwam eerder uit voor Floridsdorfer AC, SCR Altach en Clermont Foot. Voor Lorient wist hij in 17 duels maar éénmaal te scoren.

Doelman Michael Verrips richting Fortuna

22:29 uur Fortuna gaat zich versterken met Michael Verrips. De doelman gaat gehuurd worden van Championship-club Sheffield United. De 25-jarige Verrips speelde vorig seizoen na de winterstop op huurbasis voor FC Emmen en droeg zijn steentje bij aan de opvallende comeback van de Drenten, die net niet resulteerde in Eredivisiebehoud.

Verrips werd tweeënhalf jaar geleden door Sheffield United voor 1,5 miljoen euro overgenomen van KV Mechelen, maar wist in Engeland tot op heden niet door te breken. Fortuna was in de eerste achttien duels van dit seizoen de Eredivisieploeg met de meeste tegengoals en eerste doelman Yanick van Osch incasseerde de nodige kritiek.

SC Heerenveen meldt zich voor Thom Haye

19:20 uur Na de verkoop van Joey Veerman aan PSV voor een bedrag van 6 miljoen euro haalde SC Heerenveen al ex-RKC’er Anas Tahiri (overgekomen van Cluj) als versterking van het middenveld, maar de Friezen willen de middenlinie nog een kwaliteitsimpuls geven.

SC Heerenveen heeft zich bij NAC Breda gemeld om Thom Haye over te nemen. De 26-jarige oud-speler van AZ, Willem II, ADO Den Haag en Lecce is gezegend met een geweldige trap en voor het tweede seizoen op rij een van de bepalende spelers bij NAC Breda in de Keuken Kampioen Divisie.

Het contract van Haye in Breda loopt nog tot medio 2023, zodat SC Heerenveen de portemonnee zal moeten trekken om hem los te weken.

ZATERDAG 8 JANUARI

Insigne verhuist in de zomer naar Canadese club Toronto FC

16.15 uur: Lorenzo Insigne vervolgt zijn carrière na dit seizoen bij Toronto FC. De Italiaanse aanvaller heeft in Canada een voorcontract van vier jaar getekend, dat op 1 juli ingaat. Insigne, die in 416 officiële duels voor Napoli 114 keer wist te scoren, was transfervrij.

De 30-jarige Insigne speelt al jaren voor Napoli, dat momenteel derde staat in de Serie A. Het wordt het eerste buitenlandse avontuur voor de 53-voudig Italiaanse international. Afgelopen zomer werd Insigne met Italië Europees kampioen.

„Dit is een historische en bijzondere dag voor onze club”, zei Bill Manning, de voorzitter van Toronto FC. „Lorenzo is een aanvallende speler van wereldklasse, in de bloei van zijn carrière. Hij is Europees kampioen met Italië en heeft tijdens zijn clubcarrière bij Napoli op de grootste podia gestaan. Lorenzo heeft het talent om duels te beslissen. Hij speelt het spel met plezier en passie, en onze fans zullen het geweldig vinden om naar hem te kijken.”

Toronto FC doet mee aan de Amerikaanse Major League Soccer. Vorig seizoen wist de club zich niet te plaatsen voor de play-offs. Napoli verzekerde zich voor de tweede seizoenshelft van de diensten van de in Congo geboren verdediger Axel Tuanzebe (24), die tot het einde van het seizoen wordt gehuurd van Manchester United.

Poolse spits Piatek keert bij Fiorentina terug in Serie A

16.06 uur: Krzysztof Piatek keert terug in de Serie A. De Poolse spits wordt door Fiorentina gehuurd van de Duitse club Hertha BSC. De club uit Florence, zesde in de Italiaanse competitie, heeft ook een optie tot koop bedongen op de Pool.

De 26-jarige Piatek kwam in Berlijn tot dertien doelpunten in 58 duels. Dit seizoen was hij geen vaste basisspeler meer. Piatek speelde eerder voor Genoa en AC Milan.

VRIJDAG 7 JANUARI

SC Cambuur haalt Sylla van TOP Oss als nieuwe linksback

18.55 uur: SC Cambuur heeft met de 22-jarige Sekou Sylla een nieuwe linksback. De verdediger komt over van TOP Oss, waar hij dit seizoen debuteerde in het betaald voetbal. In de acht wedstrijden die Sylla in de Keuken Kampioen Divisie speelde, heeft hij indruk gemaakt op Eredivisionist Cambuur.

Technisch manager Foeke Booy denkt dat Sylla goed bij de club past. „Het is een jonge speler met nog weinig ervaring in het betaald voetbal, maar wel iemand met veel potentie, energie en een uitstekende drive.” Sylla speelde tot afgelopen zomer bij de amateurs van Excelsior Maassluis in de tweede divisie.

Sylla heeft een contract getekend voor anderhalf jaar, met een optie voor nog een seizoen.

AZ verhuurt Goudmijn nu aan Excelsior

18.20 uur: AZ heeft Kenzo Goudmijn voor de rest van het seizoen verhuurd aan Excelsior Rotterdam. De 20-jarige middenvelder was sinds begin van dit seizoen ondergebracht bij Sparta Rotterdam, maar dat leverde voor alle betrokken partijen niet het gewenste resultaat op. Goudmijn staat nog tot medio 2024 onder contract bij AZ.

Gedurende zijn periode bij Sparta kwam Goudmijn in competitieverband tot elf invalbeurten. Zijn enige basisplaats had hij in het bekerduel met GVVV (0-2 zege).

Waasland-Beveren huurt Baldé van Feyenoord

18.13 uur: Waasland-Beveren heeft Aliou Baldé (19) van Feyenoord gehuurd. De Belgische club heeft de Senegalese aanvaller voor de rest van het seizoen aan de selectie toegevoegd. In Rotterdam speelde Baldé tot nu toe voornamelijk in de jeugd. Hij kwam in de winter van 2021 naar Feyenoord en tekende destijds een contract voor vier jaar.

Technisch directeur Frank Arnesen van Feyenoord zegt: „Het plan voor Aliou was dat hij gelet op zijn talent dit seizoen al meer speelminuten zou maken bij Feyenoord 1, maar door omstandigheden is dat niet gelukt. Door hem te verhuren denken we dat Aliou stappen kan zetten als voetballer door voor het eerste elftal van Waasland-Beveren te spelen.”

Waasland-Beveren speelt op het tweede niveau van België. „Ik zal er alles aan doen om de club mee te helpen promoveren”, zegt Baldé.

SC Heerenveen presenteert Tahiri als opvolger Joey Veerman

14.29 uur: SC Heerenveen heeft de Belgische middenvelder Anas Tahiri gecontracteerd, als vervanger van Joey Veerman. De 26-jarige Tahiri, die eerder uitkwam voor RKC Waalwijk, komt transfervrij over van het Roemeense CFR Cluj. Hij heeft tot medio 2024 getekend in Friesland.

„Na het vertrek van Joey zijn we blij dat we Anas kunnen presenteren. Met zijn creativiteit en ervaring in het Nederlandse voetbal kan hij voor ons van waarde zijn. We volgen Anas al langer en zijn blij dat hij nu voor ons kiest”, aldus technisch manager Ferry de Haan.

Heerenveen verkocht de Volendamse middenvelder Veerman eerder deze week aan PSV, dat Feyenoord af wist te troeven.

Tahiri speelde van 2018 tot 2021 in Waalwijk. Hij verkaste afgelopen zomer naar Roemenië, maar die transfer bleek geen succes. Voor zijn periode in Brabant speelde Tahiri in eigen land, bij Lierse SK.

FC Barcelona verhuurt Coutinho aan Aston Villa

10.47 uur: De Braziliaanse international Philippe Coutinho voetbalt de rest van het seizoen voor Aston Villa. De Engelse club huurt de 29-jarige Coutinho voor een half jaar van FC Barcelona, met een optie tot koop. De aanvallende middenvelder keert zo terug in de Premier League, de competitie waarin hij zijn beste periode beleefde.

Coutinho speelde tussen 2013 en 2018 in Engeland voor Liverpool. De Braziliaan was toen enkele jaren teamgenoot van Steven Gerrard, de huidige trainer van Aston Villa.

Barcelona betaalde begin 2018 zo’n 120 miljoen euro om Coutinho over te nemen van Liverpool. Dat bedrag kon via bonussen oplopen tot 160 miljoen. De spelmaker kon de hooggespannen verwachtingen in Camp Nou nooit helemaal waarmaken. Hij speelde het seizoen 2019-2020 op huurbasis voor Bayern München en won toen met de Duitse club de Champions League. Dit seizoen kwam Coutinho in La Liga twaalf keer in actie voor Barcelona, waarvan slechts vijf keer als basisspeler.

De Braziliaan speelde in totaal 106 wedstrijden voor de Catalaanse topclub en maakte daarin 26 doelpunten. Aston Villa neemt ook het salaris van Coutinho over, waardoor het met schulden kampende Barcelona wat ruimte krijgt in de salarishuishouding. De 63-voudig international moet nog wel medisch worden gekeurd in Birmingham en een werkvergunning krijgen. Aston Villa staat op de dertiende plaats.

Trippier eerste aankoop van Newcastle United na overname

09:28 uur: Newcastle United heeft de eerste grote aankoop gedaan sinds de club in oktober werd overgenomen door een investeringsfonds uit Saudi-Arabië. De Engelse international Kieran Trippier komt over van de Spaanse kampioen Atlético Madrid en ondertekent een contract tot de zomer van 2024 op St. James’ Park.

De aanvallend ingestelde vleugelverdediger, die 35 interlands speelde voor Engeland, wordt bij Newcastle United herenigd met manager Eddie Howe. Ze werkten eerder samen bij Burnley. Howe werd begin november aangesteld als nieuwe trainer van Newcastle na het ontslag van Steve Bruce, die door de nieuwe directie van de club werd weggestuurd.

De ’Magpies’ staan met 11 punten uit negentien wedstrijden op de negentiende plaats in de Premier League. Alleen Norwich City heeft minder punten (10). Met de Saudische investeringen hoopt Newcastle United de selectie van Howe deze maand flink te versterken. Trippier, die eerder voor Manchester City, Barnsley en Tottenham Hotspur speelde, is de eerste aanwinst. De rechtsback verloor vorig jaar met Engeland de EK-finale op Wembley tegen Italië.

DONDERDAG 6 JANUARI

Feyenoord stuurt Antonucci terug naar FC Volendam

10:56 uur Francesco Antonucci keert terug bij FC Volendam. De koploper van de Keuken Kampioen Divisie huurt de Belgische middenvelder voor de rest van het seizoen van Feyenoord. De 22-jarige Antonucci kwam in Rotterdam amper aan spelen toe.

Feyenoord legde Antonucci in de zomer van 2020 voor vier jaar vast. De Belg met Italiaanse wortels bleef afgelopen seizoen wel op huurbasis spelen voor Volendam, de club waarbij hij als huurling van AS Monaco was doorgebroken met elf competitiedoelpunten in zijn eerste seizoen. Vorig seizoen maakte Antonucci in 31 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie vier goals.

De middenvelder sloot in de zomer aan bij Feyenoord en kreeg in de voorbereiding de kans van de nieuwe trainer Arne Slot. Hij debuteerde als invaller in de eerste voorrondewedstrijd in de Conference League, maar sindsdien kwam Antonucci niet meer in actie voor de Rotterdamse hoofdmacht. Hij speelde voornamelijk in Feyenoord Onder 21.

Feyenoord laat hem nu terugkeren naar Volendam, om daar meer speeltijd te krijgen. „Dat is precies waar ’Franco’ op dit moment het meeste bij gebaat is”, zegt technisch directeur Frank Arnesen. De verhuurperiode wordt automatisch met een jaar verlengd als Volendam promoveert naar de Eredivisie. De ploeg van trainer Wim Jonk staat in de Keuken Kampioen Divisie bovenaan.

WOENSDAG 5 JANUARI

Feyenoord verhuurt buitenspeler Conteh aan FC Dordrecht

09:48 uur Feyenoord verhuurt buitenspeler Christian Conteh tot het einde van het seizoen aan eerstedivisionist FC Dordrecht. De 22-jarige Duitser werd tijdens de eerste seizoenshelft nog verhuurd aan de Duitse club SV Sandhausen, maar daar vertrok hij recent.

Conteh kwam in de zomer van 2020 naar Rotterdam. Hij kwam toen over de Duitse club FC St. Pauli. In zijn eerste seizoen mocht hij twee keer invallen, maar daar bleef het bij.

FC Dordrecht staat 20e en laatste in de Keuken Kampioen Divisie.

DINSDAG 4 JANUARI

16.32 uur: Everton heeft de komst van Nathan Patterson bevestigd. De verdediger komt over van het Rangers FC van Giovanni van Bronckhorst dat naar verluidt negentien miljoen euro opstrijkt. Everton legt de Schot direct vast voor 5,5 jaar.

De transfer is voor Rangers de meest lucratieve uit de clubhistorie. Het oude record stamt uit 2008, toen Alan Hutton voor dertien miljoen euro naar Tottenham Hotspur trok.

Opvallend is dat Patterson dit seizoen bij Rangers helemaal geen vaste basisspeler was. In de laatste twaalf competitiewedstrijden mocht hij slechts een keer vanaf de aftrap beginnen. Desondanks zat hij wel bij de Schotse nationale ploeg, waarvoor hij afgelopen zomer zes minuten speelde op het EK.

Patterson is de tweede grote versterking van Everton deze winter. Eerder werd Vitali Mikolenko al aangetrokken.

PSV verlengt contract met Richard Ledezma tot 2024

15.47 uur: PSV heeft het contract met Richard Ledezma (21) opengebroken en tot 2024 verlengd. Na een zware knieblessure opgelopen te hebben maakte de Amerikaanse middenvelder in december in het bekerduel met Fortuna Sittard zijn rentree in het eerste team van de Eindhovense club. De speler die ook Mexicaanse roots heeft, verhuisde in 2019 van het Amerikaanse Real Salt Lake naar PSV. In 2020 maakte hij in een wedstrijd tegen ADO Den Haag zijn debuut. De knieblessure wierp hem daarna terug.

Dumic van FC Twente naar SV Sandhausen

15.17 uur: Dario Dumic verruilt FC Twente voor SV Sandhausen. De verdediger vertrekt zodoende na anderhalf jaar en 29 officiële wedstrijden alweer uit Enschede. Daar kwam hij dit jaar een stuk minder voor in de plannen van trainer Ron Jans voor dan afgelopen seizoen.

De Deense Bosniër kwam in 2016 in Nederland bij NEC Nijmegen en maakte na een jaar al de overstap naar FC Utrecht. Daar wist hij nooit door te breken en na twee verhuurperiodes aan Duitse clubs maakt hij in de zomer van 2020 de overstap naar FC Twente.

PSV-middenvelder Rigo vertrekt naar Belgische hekkensluiter

10.56 uur: PSV-middenvelder Dante Rigo stapt over naar het Belgische Beerschot. De 23-jarige Belg heeft een contract tot het einde van het seizoen getekend bij de club die onderaan staat in de Jupiler Pro League. Rigo stroomde vanuit de Eindhovense jeugdopleiding door naar het eerste van PSV, waarvoor hij in de Eredivisie zeven keer in actie kwam.

Zijn laatste wedstrijd voor PSV op het hoogste niveau speelde hij bijna drie jaar geleden. Rigo voetbalde vooral voor Jong PSV. Bij ADO Den Haag deed hij vorig seizoen op huurbasis nog elf wedstrijden ervaring op in de Eredivisie.

Beerschot staat met slechts 9 punten uit twintig duels onderaan in de hoogste Belgische klasse. De club ziet in Rigo een directe versterking van het middenveld. „Dante staat bekend als een speler met een sterke passing en een fijne traptechniek”, aldus technisch manager Sander Van Praet.

PEC Zwolle huurt Jong Ajax-spits De Waal als tweede versterking

10.22 uur: PEC Zwolle, de hekkensluiter in de Eredivisie, heeft zijn tweede versterking van deze winter definitief binnen. Aanvaller Max de Waal (19) komt voor een half jaar op huurbasis over van Ajax. Daar speelde hij dit seizoen twintig wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie voor Jong Ajax, waarin hij negen keer scoorde.

De Waal komt een dag nadat PEC al spits Oussama Darfalou op huurbasis had overgenomen van Vitesse. De komst van de twee moet de Zwollenaren een aanvallende impuls geven, aldus technisch manager Mike Willems. PEC scoorde in de eerste achttien competitiewedstrijden slechts negen keer. „Max is een fysiek sterke en technische aanvaller die voorop gaat in de strijd”, aldus Willems. „In de gesprekken die we gevoerd hebben, maakte hij een ontzettend gretige indruk om zichzelf nu ook in de Eredivisie te laten zien.”

De Waal kijkt naar eigen zeggen erg uit naar die kans op het hoogste niveau. „Dat is iets waar ik al die jaren hard voor gewerkt heb.” Ajax maakte ook gelijk bekend dat het contract van De Waal met een jaar is verlengd tot de zomer van 2024.

Zeljko Petrovic neemt Adrie Bogers mee naar Irak

08.43 uur: Zeljko Petrovic, de bondscoach van Irak, heeft Adrie Bogers toegevoegd aan zijn staf. De Montenegrijn assisteerde aanvankelijk Dick Advocaat bij de nationale ploeg van dat land, maar die zette in november een punt achter dat avontuur. Dat gebeurde op een moment dat door vier gelijke spelen en twee nederlagen kwalificatie voor het WK ver weg was.

Petrovic schoof door naar de post van hoofdcoach. Hij werkte in het verleden al een paar keer eerder samen met Bogers, onder meer bij Urawa Red Diamonds en RKC Waalwijk. Bogers was de laatste maanden de assistent van Jurgen Streppel bij eerste divisionist Roda JC.

MAANDAG 3 JANUARI

Thiago Silva blijft langer bij Chelsea

20.00 uur: Thiago Silva blijft langer bij Chelsea. De geroutineerde verdediger (37) uit Brazilië verlengde zijn contract bij de Londense club uit de Premier League met een jaar, tot medio 2023.

Thiago kwam in 2020 over van Paris Saint-Germain, waar hij een groot deel van zijn loopbaan speelde. In Europa speelde hij ook nog bij AC Milan. Met Chelsea won Thiago vorig seizoen de Champions League.

PEC verwelkomt Darfalou

18.05 uur: PEC Zwolle heeft de huur van Vitesse-aanvaller Oussama Darfalou afgerond. PEC Zwolle staat achttiende en laatste in de Eredivisie. De Zwollenaren wisten in de eerste seizoenshelft slechts negen keer te scoren.

„Ik kan heel kort zijn: ik wil voetballen en doelpunten maken”, aldus de 28-jarige Darfalou. „Bij Vitesse is er dit seizoen niet ieder weekend uitzicht op speeltijd voor mij. Ik ben dan ook blij dat ze mee wilden werken aan een verhuur en dat ik in Zwolle weer onder trainer Dick Schreuder mag werken. Van hem heb ik bij Vitesse in die paar maanden veel geleerd. Ik heb met de trainer gesproken en de opdracht is duidelijk: handhaving in de Eredivisie.”

Darfalou kwam in 2018 naar Vitesse. Hij speelt 93 wedstrijden voor de Arnhemmers en was daarin negentien keer trefzeker. PEC Zwolle hervat de competitie op vrijdag 14 januari met een thuiswedstrijd tegen Willem II.

FC Augsburg haalt Amerikaans ’wonderkind’ voor recordbedrag

16.21 uur: Het Duitse FC Augsburg heeft de Amerikaanse international Ricardo Pepi aangetrokken. De 18-jarige aanvaller is de duurste aankoop in de clubhistorie. Volgens Duitse media betaalt Augsburg een bedrag dat via bonussen kan oplopen tot 20 miljoen euro aan FC Dallas.

Augsburg, dat in de Bundesliga net boven de degradatiestreep op de vijftiende plaats staat, kondigt Pepi aan als „Amerikaans wonderkind.” De aanvaller uit Texas, die Mexicaanse roots heeft, maakte vorig jaar dertien doelpunten in de MLS. Hij debuteerde ook in de nationale ploeg. In zeven interlands voor ’Team USA’ maakte hij drie doelpunten en gaf hij drie assists.

„We zijn heel blij dat Ricardo naar Augsburg komt, ondanks interesse van een aantal topclubs uit de hele wereld”, aldus technisch directeur Stefan Reuter. Pepi, die een contract tot de zomer van 2026 ondertekende, ziet in Augsburg de „perfecte plek” om zich verder te ontwikkelen. Hij wordt ploeggenoot van aanvoerder Jeffrey Gouweleeuw.

Bayern München laat voormalig Heerenveen-huurling gaan

15.54 uur: Bayern München heeft afscheid genomen van Oliver Batista Meier en Michaël Cuisance. Aanvallende middenvelder Batista Meier speelde vorig seizoen op huurbasis voor SC Heerenveen. De 20-jarige Duitser, die in vijftien wedstrijden in de Eredivisie één doelpunt maakte, stapt over naar Dynamo Dresden, dat uitkomt in de tweede Bundesliga.

Cuisance verhuist naar de Serie A. De 22-jarige Franse middenvelder gaat daar voetballen voor Vicenza. Bayern München betaalde in de zomer van 2019 zo’n 10 miljoen euro aan Borussia Mönchengladbach voor Cuisance, die in München echter geen basisplaats wist te veroveren. Afgelopen seizoen speelde hij op huurbasis in eigen land voor Olympique Marseille.

In dertien wedstrijden voor Bayern maakte de Franse jeugdinternational twee doelpunten. Cuisance won in zijn eerste seizoen bij Bayern wel de ’triple’ (landstitel, Duitse beker en Champions League).

Seraing vindt nieuwe trainer in Frankrijk

15.17 uur: De Fransman Jean-Louis Garcia is de nieuwe coach van Seraing. Hij volgt bij de Belgische club Jordi Condom op, die vorige week werd ontslagen. Seraing staat voorlaatste in de hoogste klasse van het Belgische voetbal.

Seraing maakte eind december, nog voor het einde van de met 2-0 verloren competitiewedstrijd tegen KV Mechelen, bekend de samenwerking met Condom stop te zetten. Het bericht van zijn ontslag verscheen nog voor het einde van de wedstrijd op de website van de Luikse club. Onder de Spaanse coach, een voormalig jeugdtrainer bij FC Barcelona, verloor Seraing de laatste vijf duels.

De 59-jarige Garcia had in Frankrijk tal van clubs op lagere niveaus onder zijn hoede. Nancy was zijn laatste club.

ADO-speler Klas in vizier buitenland

Dhoraso Moreo Klas, een van de revelaties bij ADO Den Haag dit seizoen, heeft in slechts een half seizoen al de interesse gewekt van clubs uit België en Italië.

De 20-jarige middenvelder kwam afgelopen zomer over van FC Den Bosch, waarvoor hij de afgelopen jaren 27 duels speelde. De Amsterdammer was sinds 2017 actief voor de Brabantse club, aanvankelijk in de jeugdafdeling. Het contract van Klas bij ADO Den Haag loopt nog tot medio 2024.

ADO Den Haag is ondanks zes punten in mindering vanwege financiële perikelen inmiddels opgeklommen naar de vierde plaats in de Keuken Kampioen Divisie met een achterstand van zeven punten op koploper FC Volendam. ADO won dit seizoen de eerste periodetitel, waardoor de Hagenaars al verzekerd zijn van deelname aan de play-offs om promotie/degradatie.

ZATERDAG 1 JANUARI

Vanderson tekent bij AS Monaco

16.47 uur: Myron Boadu mag in het nieuwe jaar een nieuw gezicht op de training verwelkomen. AS Monaco heeft zich namelijk versterkt met de rechtsback Vanderson. Hij tekent een contract voor 5,5 jaar. De 21-jarige Braziliaan komt over van Gremio, dat naar verluidt 11 miljoen euro ontvangt van de Fransen. Vanderson speelde voor de club waar hij ook zijn opleiding genoot, 59 officiële wedstrijden.

Niko Kovac tijdens zijn laatste duel in dienst van AS Monaco. Ⓒ ANP/HH

Vanderson en Boadu krijgen bij AS Monaco te maken met een nieuwe coach. De Kroaat Niko Kovac, die nog een doorlopend contract had tot medio 2023, is zaterdag op straat gezet. Volgens Franse media is Club Brugge-coach Philippe Clement de voornaamste kandidaat om Kovac op te volgen in Monaco.

Vanderson. Ⓒ ANP/HH

Newcastle richt pijlen op Trippier

13.45 uur: Kieran Trippier moet de eerste grote aankoop worden van Newcastle United, dat afgelopen herfst in Saoedische handen is gevallen, zo meldt de BBC. Daar zou hij herenigd worden met zijn oude trainer Eddie Howe. De twee kennen elkaar al van een periode bij Burnley.

Trippier speelt momenteel voor Atlético Madrid, dat hem in 2019 overnam van Tottenham Hotspur. De verdediger zou echter wel weer oren hebben naar een terugkeer naar zijn eigen land. Atlético-trainer Diego Simeone heeft de keus voor een vertrek bij Trippier gelegd.

Vitaly Mikolenko met links van hem Sergino Dest. Ⓒ ANP/HH

Everton strikt Oekraïens international

13:13 uur: Everton heeft zich verzekerd van de diensten van de Vitali Mikolenko. De 22-jarige verdediger komt over van Dinamo Kiev en heeft tot medio 2026 getekend.

Mikolenko heeft 21 interlands achter zijn naam staan. Op het afgelopen EK reikte hij met Oekraïne tot de kwartfinales. In de groepsfinale verloor Mikolenko met zijn land met 3-2 van Oranje.

Bij Everton, de nummer 15 van de Premier League, vertrok eind vorig jaar technisch directeur Marcel Brands.