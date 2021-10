NEC komende twee wedstrijden in eigen Goffertstadion, zónder fans op tribune

Met de gebeurtenissen rondom de Gelderse derby in het achterhoofd staat NEC er momenteel niet goed op bij meerdere gemeenten. Algemeen directeur Van Schaik gaat dieper in op de situatie: „We kijken naar wat wél kan..”

„Het was een heftige week”, aldus Van Schaik. „De zoektocht naar een ander stadion is een lastige geweest. Dit is mede zo door het gebeuren na de wedstrijd, toen er ongeregeldheden met onze supporters plaatsvonden.”

Hij vervolgt: „We hebben geprobeerd om op zo’n locatie een kleine 10.000 mensen te kunnen faciliteren. We wilden kijken of we op die locaties ook alles konden bezetten”, zegt Van Schaik.

„Het meest belangrijke vonden dat we een plek kregen waar jullie als supporters en businessclub-lid je veilig en thuisvoelt. Daarnaast speelden ook de technische aspecten mee. We zijn in gesprek gegaan met de KNVB en helaas moet ik concluderen dat we niet het ideale stadion hebben gevonden om iedereen binnen bepaalde kosten binnen één stadion te krijgen. Daarom hebben we moeten concluderen dat we hier (De Goffert, red) gaan spelen. In de situatie zoals die nu om mij heen is. In een leeg stadion. We kunnen niet anders”, aldus Van Schaik.

Volgens de algemeen directeur is over alles nagedacht: of het stadion wel vol te krijgen was en of de supporters zich ook wel thuis voelden in een ander stadion. Al die aspecten zijn samengegaan, maar in samenspraak met de KNVB werd er geen nieuw stadion gevonden.

„Helaas betekent dit nu dat we dit in eigen huis zonder fans gaan doen. Komende zondag gaan we proberen om de fans zoveel mogelijk rondom het stadion te krijgen.”

De Nijmeegse club was op zoek naar een alternatieve speellocatie, omdat het Goffert-stadion door de gemeente Nijmegen is gesloten na het instorten van een deel van het uitvak bij de Gelderse derby NEC-Vitesse. Ingenieursbureau Royal Haskoning DHV voert momenteel een onderzoek uit naar de constructieve veiligheid van het stadion. Totdat dat onderzoek is afgerond, is het stadion gesloten door de gemeente Nijmegen.