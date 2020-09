Wilco Kelderman en Sam Oomen als koningskoppel naar de Giro

Sam Oomen (l.) en Wilco Kelderman tijdens de hoogtestage in het Oostenrijkse Kühtai hebben samen nog een klus te klaren. Ⓒ De Telegraaf

KÜHTAI - Nog een klus hebben ze samen te klaren: drie weken buffelen door de Italiaanse laars. Na de zeer succesvolle Tour voor Team Sunweb (drie etappeoverwinningen) is het in de Giro aan Wilco Kelderman (29) en Sam Oomen (25) om te schitteren, voordat ze de ploeg verlaten. Kelderman fietst in 2021 voor BORA, terwijl Oomen na vijf seizoenen het tenue aantrekt van Jumbo-Visma.