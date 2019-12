Jutta Leerdam, een wervelwind op ijs

Jutta Leerdam: „Om tot een topper uit te groeien is hard werken prioriteit.” Ⓒ ANP

’s-Gravenzande - Je hebt nogal haast, krijgt Jutta Leerdam te horen. Het gesprek over schaatsen en haar aanstaande sprong naar de top is amper vijf minuten onderweg, en de Westlandse praat alsof ze een 500 meter rijdt waarbij ze op een wereldrecord mikt. In een razend tempo dus. Dat beaamt ze direct. D’r is geen tijd te verliezen.