Arantxa Rus kansloos onderuit bij hervatting van tennisseizoen

De partij duurde niet langer dan één uur en vijftien minuten. In het kwalificatietoernooi werden in het weekeinde Indy de Vroome en Bibiane Schoofs al uitgeschakeld.

Het was de tweede ontmoeting tussen Rus en Vekic, de nummers 70 en 24 van de wereld. In 2016 won Vekic in Sharm El Sheikh in Egypte in de kwartfinales van een ITF-toernooi. Vekic neemt het in Palermo in de tweede ronde op tegen de 19-jarige Italiaanse Elisabetta Cocciaretto, die met 7-6 (1) en 6-3 won van de Sloveense Polona Hercog.

„Het was zeker een beetje vreemd. Ik was gisteren echt zenuwachtig en vandaag nog meer. Maar na de eerste twee games werd ik meer ontspannen en was ik gefocust”, zei Vekic na afloop. „Ik ben blij dat ik niet ben vergeten hoe ik moet tennissen, hoe je een wedstrijd aanpakt. Het is een enorme opluchting.”

De wedstrijd mocht worden bijgewoond door een handjevol toeschouwers. De spelers begroetten elkaar met de twee rackets in plaats van met de handen en ook werden geen handen geschud met de scheidsrechter. Vekic en Rus moesten hun handdoek zelf bij zich houden en mochten na afloop ook geen handtekeningen uitdelen of met fans op de foto.