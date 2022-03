Pak slaag De Ligt en Juventus in Champions League

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Bij Juventus begon Matthijs de Ligt in de basis. In het hart van de Turijnse verdediging trof hij daar landgenoot Arnaut Danjuma Groeneveld, die bij Villarreal als diepste aanvaller stond geposteerd. Na het gelijkspel in Spanje tijdens de heenwedstrijd gold voor beide Nederlanders en hun ploegen dat er gewonnen moest worden voor een plek in de kwartfinale, en Juve maakte daartoe in de eerste helft de meeste aanstalten.

De Ligt schermt de bal af voor Danjuma. Ⓒ ANP/HH

Alvaro Morata leek de score al vroeg te openen, maar zijn inzet werd op geweldige wijze gekeerd door Gerónimo Rulli. Even later was het Dusan Vlahovic, die vanuit moeilijke hoek een geweldige pegel op de lat uiteen zag spatten. Voor Villarreal kwam de grootste kans op naam van Giovanni Lo Celso, die de helft van het stadion deed vermoeden dat hij raak schoot, maar de bal aan de verkeerde kant van de paal over de achterlijn zag verdwijnen.

In de tweede helft was het lang wachten op kansen. Met nog een kwartier te spelen kregen de Spanjaarden na ingrijpen van de videoscheidsrechter een penalty, die Gerard Moreno benutte. Uit een hoekschop schoot Pau Torres de 2-0 raak. Na hands van De Ligt, maakte Danjuma de 3-0 uit weer een strafschop.

Juventus haalde in 2019 voor het laatst de kwartfinale in de Champions League. Toen was Ajax te sterk. Vorig jaar verloor de Italiaanse formatie in de achtste finales van FC Porto, het seizoen ervoor in dezelfde ronde van Olympique Lyon.