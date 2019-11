Van de Zandschulp opent Daviscup voor Oranje

Botic van de Zandschulp Ⓒ Hollandse Hoogte

MADRID - Botic van de Zandschulp opent in Madrid voor Nederland het duel in de Daviscup Finals met Kazachstan. De 24-jarige Veenendaler krijgt van captain Paul Haarhuis de voorkeur boven Tallon Griekspoor. Debutant Van de Zandschulp treft dinsdag in het eerste enkelspel Michail Koekoesjkin.