De nul als basis van opbloei FC Utrecht

Tommy st. Jago viert een feestje met ploeggenoot Hidde ter Avest Ⓒ ANP/HH

Utrecht - Door de knappe uitzege op AZ heeft FC Utrecht drie wedstrijden op rij gewonnen. Een novum voor de Utrechters, die tot voor kort grossierden in gelijke spelen. De basis voor de serie is gelegd door de betere defensieve organisatie. De laatste drie duels is door FC Utrecht de nul gehouden, terwijl daarvoor twaalf duels op rij elke wedstrijd minimaal één tegengoal werd geïncasseerd. De nul houden lukte in de eerste zestien speelronden sowieso maar één keer.