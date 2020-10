’Kiki Bertens is geen aansteller’

Kiki Bertens moet vandaag weer aan de bak in Parijs Ⓒ ANP/HH

PARIJS - Sara Errani en enkele Italiaanse media weten het zeker. Kiki Bertens heeft zich theatraal aangesteld tijdens de veelbesproken partij in de tweede ronde op Roland Garros. Onzin, zeggen haar coach Elise Tamaëla en sportarts Babette Pluim. „Door kramp kun je vreselijk veel pijn hebben”, weet Pluim. „Het komt en het gaat. Het ene moment kun je niks meer dan strompelen, even later kun je weer sprinten.”