Voormalig FIFA-baas Sepp Blatter (84) in ziekenhuis

Premium Columns

Kamer was dom of onbarmhartig

De grote verontwaardiging van prominente politici, onder wie Pieter Omtzigt en Geert Wilders, over het terugvorderen van ten onrechte ontvangen bijstand was hypocriet. Dat stelde de jurist Thomas Sanders in een artikel in Het Financieele Dagblad van 1 januari. Grote woorden.