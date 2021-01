China wil Formule 1-race verplaatsen naar tweede deel 2021

Het seizoen moet op 21 maart beginnen in Australië, maar vanwege de strikte coronamaatregelen in dat land is het hoogst onzeker of Max Verstappen en de andere coureurs daar dan heen gaan. De lokale organisatie praat met de autoriteiten en de Formule 1 over mogelijke verplaatsing van de race. Datzelfde geldt nu voor de GP van China.

"We hebben bijna wekelijks via videocalls overleg met de Formule 1. Hoewel de kalender er nu hetzelfde uitziet als normaal, denk ik dat het hoogst onzeker is dat onze race gaat plaatsvinden in april", zegt Yibin Yang, manager van racepromotor Juss Event, tegen Chinese media. "We hebben het formele verzoek ingediend om te verplaatsen naar het tweede deel van het jaar."

Op de kalender voor 2021 staat een recordaantal van 23 grands prix. Als de GP van Australië wordt verschoven, dan is de Grote Prijs van Bahrein op 28 maart de openingsrace. De Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort staat voor 5 september op het programma.

Jean Todt, de voorzitter van de internationale autosportfederatie FIA, zei onlangs al te rekenen op de nodige wijzigingen op de Formule 1-kalender. Mogelijk komen er races bij in Imola en Portimão. De circuits in Italië en Portugal werden afgelopen jaar ook al later toegevoegd aan de kalender om de gaten te vullen die ontstonden doordat heel wat GP's niet konden doorgaan als gevolg van de pandemie.

Na een eventuele openingsrace in Bahrein zou het seizoen dan voorlopig kunnen plaatsvinden in Europa, als ook de Grand Prix in China wordt uitgesteld