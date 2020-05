Virgil van Dijk dankt Jürgen Klopp en Ronald Koeman voor progressie

Van Dijk kwam in januari 2018 van Southampton naar Anfield en groeide bij Liverpool uit tot een zeer gewaardeerde kracht en een boegbeeld van de club. Volgens de oud-speler van Willem II en FC Groningen heeft hij wat dat betreft veel te danken aan Jürgen Klopp, de Duitse trainer van de Engelse koploper.

„Hij eist veel van mij. Hij heeft me geholpen om de speler te worden die ik nu ben. Het gaat ook om veel tactisch werk, veel denkwerk. Ook dankzij bondscoach Ronald Koeman en mijn ploeggenoten kan ik mezelf blijven ontwikkelen. Ik wil ook nu nog alsmaar beter worden.”

Vreemde situatie

Van Dijk erkent dat het gedurende de huidige coronacrisis niet meevalt om fysiek en speltechnisch in topvorm te blijven. De spelers van Liverpool moeten het vooralsnog doen met individuele trainingen en groepssessies via een videoverbinding.

„Het is een vreemde situatie voor ons, voor iedereen in de wereld, wat voor werk je ook doet. We zullen ons moeten aanpassen, we zullen de dingen anders moeten doen. Maar de gezondheid van iedereen gaat boven alles. Dat is het belangrijkste.”