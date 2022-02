Trio’s, dickpics en prostituees: Britse voetballers rijgen schandalen aaneen

Buitenland

Zwangere journalist ten einde raad in Kabul: ’Ik mag Nieuw-Zeeland niet in’

Journalist Charlotte Bellis uit Nieuw-Zeeland komt vanwege strenge inreisregels het land niet in en zit vast in Afghanistan. Ze maakt zich zorgen omdat ze zwanger is, meldt ze in een opiniestuk voor The New Zealand Herald.