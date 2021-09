Drama op US Open: Spaanse sensatie Carlos Alcaraz (18) moet opgeven in kwartfinale

De pas 18-jarige Alcaraz, die al is opgeklommen tot de nummer 55 van de wereld, liet zich behandelen aan zijn been en probeerde het nog even, maar moest niet veel later de strijd staken.

Tegenstander van de Canadees in de halve eindstrijd is de Russische nummer 2 van de plaatsingslijst Daniil Medvedev die eerder dinsdag een einde maakte aan de zegereeks van Botic van de Zandschulp. De 25-jarige Nederlander verloor in de kwartfinales in New York in vier sets van de Rus: 6-3 6-0 4-6 7-5.

Van de Zandschulp

Van de Zandschulp is de eerste Nederlandse tennisser die de kwartfinales van een grand slam haalde sinds 2004. Op weg naar de kwartfinales won de Nederlander zeven partijen op Flushing Meadows, waarvan drie in de kwalificaties. Hij versloeg onder anderen de als achtste geplaatste Noor Casper Ruud en de als elfde geplaatste Argentijn Diego Schwartzman. Door zijn prestatie mag Van de Zanschulp een bedrag van 425.000 dollar (bijna 360.000 euro) mee naar huis nemen.

Ook voor de Nederlandse dubbelspeelster Dewi Schuurs kwam dinsdag een einde aan het toernooi in het gemengd dubbel. Ze verloor in de kwartfinale met haar Belgische partner Sander Gille met 10-7 in de supertiebreak van het als tweede geplaatste koppel Desirae Krawczyk uit de VS en haar Britse partner Joe Salisbury.