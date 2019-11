Van Vleuten geniet van wielertitel: ’Nooit durven denken’

Annemiek van Vleuten straalt in Den Bosch. Ⓒ René Bouwman

DEN BOSCH - Op het podium tijdens het Wielergala gaan de gedachten bij Annemiek van Vleuten twaalf maanden terug. Ze ziet zich nu nog in de Maaspoort met de krukken rond huppelen. Hoe anders is het ditmaal. De titel Wielrenster van het Jaar is in 2019 voor ’La Van Vleuten’. Er is ook geen blessureleed, zodat ze optimaal kan genieten van haar uitzonderlijk goede wielerseizoen.