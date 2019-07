Triatlete ontvoerd, geslagen en vastgebonden

De 27-jarige Oostenrijkse was dinsdag met de auto op weg van haar huis in Kumberg naar Graz toen ze aan het einde van de middag plotseling werd aangereden. Helaas bleef het daarbij zeker niet. Op Facebook laat Birli weten dat ze vervolgens werd ontvoerd.

„Duizendmaal dank aan iedereen die gisteren naar mij heeft gezocht. Jullie hadden me niet kunnen vinden. Ik werd aangereden, in elkaar geslagen, vastgebonden en meegenomen naar een klein huis aan de andere kant van de straat, zoals in een slechte film gebeurt”, doet Birli haar verhaal vanuit het ziekenhuis in Graz.

Om 21.00 uur ’s avonds deed de partner van de wielrenster aangifte van vermissing. Een zoekactie werd gestart, maar die leverde niets op. Tegen middernacht dook Birli plotseling op. Met een gebroken arm en een wond aan haar hoofd stond ze voor haar eigen huis. Volgens het Oostenrijkse oe24 had ze dader zover kunnen krijgen dat hij haar vrijliet. De man zou haar zelfs naar huis hebben gebracht.

Er is inmiddels een verdachte opgepakt. Een 33-jarige man werd in zijn eigen huis gearresteerd. „Het lijkt erop dat deze man kampte met geestelijke problemen”, meldt de politie, die de zaak in onderzoek heeft. Met Birli lijkt het naar omstandigheden goed te gaan.