AZ-spits Johnsen verhuurd aan Rosenborg

De Amerikaans/Noorse spits kwam in Alkmaar weinig aan spelen toe. De 26-jarige Johnsen wil met zijn overgang in beeld blijven bij de nationale ploeg van Noorwegen. Na een sterk seizoen bij ADO maakte de centrumspits vorige zomer de overstap naar AZ.

El Jebli

De Graafschap heeft afscheid moeten nemen van Youssef El Jebli. De 26-jarige middenvelder, smaakmaker bij de ’Superboeren’, gaat in Saudi-Arabië voetballen voor Al Faisaly. El Jebli ondertekende een contract voor twee jaar bij die ploeg.

Youssef El Jebli Ⓒ BSR Agency

De geboren Utrechter maakte afgelopen seizoen tien doelpunten voor De Graafschap in de eredivisie. De club uit Doetinchem degradeerde via de play-offs naar de eerste divisie. El Jebli kwam daar in de eerste twee competitiewedstrijden tegen SC Cambuur (2-0) en MVV Maastricht (3-0) ook steeds tot scoren. De aanvallende middenvelder, die in de belangstelling stond van clubs uit binnen- en buitenland, kreeg deze week toestemming om te gaan praten met Al Faisaly.