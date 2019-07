Honkballers na twintig jaar weer de beste in Rotterdam

De ploeg van bondscoach Evert-Jan ’t Hoen was in de finale in Rotterdam te sterk voor Japan: 3-2. Oranje keek na vier innings tegen een achterstand van 2-0 aan, maar trok de wedstrijd daarna alsnog naar zich toe.

De startende pitcher Rob Cordemans, die er in 1999 ook al bij was toen de honkballers het toernooi in eigen land voor het laatst wonnen, moest in de eerste en vierde inning een Japans punt toestaan. De 44-jarige Schiedammer maakte daarna op de heuvel plaats voor Diegomar Markwell, die de Aziatische slagploeg wel in bedwang wist te houden.

Sharlon Schoop was de grote man bij de honkballers van het koninkrijksteam. De 32-jarige honkballer van Curaçao sloeg in de vijfde inning Stijn van der Meer en Dudley Leonora binnen. In de zevende inning kon Dwayne Kemp na een klap van Schoop het winnende punt binnenlopen.