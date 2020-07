Barcelona laat stadgenoot Espanyol degraderen

Barcelona verkleinde het gat met Real Madrid weer tot één punt, maar weet dat de koploper vrijdag de marge weer kan uitbouwen als het thuis van Deportivo Alaves wint. Daarna volgen nog drie speelrondes.

Het geloof in titelprolongatie lijkt weg in Camp Nou, waar Barcelona een flets duel afwerkte. De beste kans voor rust was voor Espanyol, dat de laatste vijf duels had verloren. Nadat eerst Clement Lenglet bijna zijn eigen doelman Marc-André Ter Stegen had gepasseerd, belandde de bal voor de voeten van Didac Vila, die de paal raakte.

Twee snelle rode kaarten

Espanyol leek ook niet te geloven in de laatste theoretische kans op handhaving. De ploeg van coach Francisco Rufete zag dat Barcelona vanaf de 50e minuut verder moest met tien man. Ansu Fati kreeg vier minuten nadat hij was ingevallen rood na een onbesuisde overtreding op Fernando Calero.

Vier minuten later was het evenwicht in het veld weer hersteld: Pol Lozano kon vertrekken na een overtreding op Gerard Piqué. Scheidsrechter José Luis Munuera had er eerst geel voor over, maar herstelde zich nadat de VAR hem had gevraagd de beelden nog eens te bekijken.

Niet veel later was het dan toch 1-0 na een knappe combinatie. Aangespeeld door Jordi Alba bediende Antoine Griezmann de vrijwel onzichtbare Lionel Messi met een hakje. Het schot van de Argentijn werd geblokt, waarna Luis Suárez raak kon schieten: 1-0.

Villarreal deelt Getafe tik uit

Villarreal heeft dankzij de zesde overwinning na de hervatting van de competitie nog zicht op een plaats bij de eerste vier en deelname aan de Champions League. Het versloeg woensdag in een uitwedstrijd concurrent Getafe met 3-1. Aanvoerder Santi Cazorla benutte twee strafschoppen. Villarreal nam daarmee ook afstand van Getafe, dat zesde bleef. De nummer 5 in Spanje gaat rechtstreeks naar de groepsfase van de Europa League.

Twee keer wees arbiter Javier Estrada naar de stip. Eerst na een overtreding van doelman David Soria op invaller Moi Gomez, kort voor tijd nadat Gomez geraakt was door Portillo. Beide keren moest de VAR eraan te pas komen om Estrada te overtuigen. Telkens was routinier Cazorla de man die vanaf 11 meter raak schoot: in de 66e en de 86e minuut.

Tussendoor had invaller invaller Hugo Duro in de 80e minuut gelijkgemaakt. In blessuretijd maakte Ruben Peña er nog 3-1 van voor Villarreal, dat nummer 4 Sevilla tot op drie punten nadert. Sevilla heeft nog wel een uitwedstrijd tegen Athletic tegoed. Het gat met Getafe bedraagt nu vier punten.

