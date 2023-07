Arsenal bevestigt aantrekken Jurriën Timber

Jurriën Timber. Ⓒ ANP/HH

De kogel is dan eindelijk door de kerk: Jurriën Timber verruilt Ajax voor Arsenal. De verdediger was zelf eind juni al akkoord met de Londenaren over een contract tot 2028, maar er werd toen nog gesteggeld tussen de clubs over de hoogte van de transfersom.