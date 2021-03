Jong Oranje plaatst zich voor kwartfinale EK voetbal

Bondscoach Erwin van de Looi begon nu wel met Myron Boadu in de punt van de aanval. Ook Dani de Wit, Justin Kluivert, Gakpo en Ferdi Kadioglu mochten starten. Er moest immers gescoord worden.

Jong Oranje begon echter matig. De leeftijdsgenoten uit Hongarije - met een grote gewijzigde ploeg - kwam er enkel keren gevaarlijk uit. Eerst kon keeper Kjell Scherpen net op tijd ingrijpen, enkele minuten later deed Perr Schuurs dit.

Wachten

Kadioglu’s kopbal was het eerste wapenfeit voor Jong Oranje, maar sluitpost Balazs Bese redde. De Wit had een minuut later een nog grotere mogelijkheid, maar hij scoorde ook niet. Het was wachten op een Hollandse treffer op dat moment. Vaak was echter de eindpass niet zorgvuldig genoeg.

In de 42e minuut was daar eindelijk de goal voor Jong Oranje. Uitblinker Gakpo gaf een fraaie assist, De Wit rondde nu wel prima af: 1-0. Het zag er halverwege goed uit, want bij Jong Duitsland-Jong Roemenië stond het nog 0-0.

Dani de Wit scoort de 1-0. Ⓒ BSR Agency

Op de stip

Binnen een minuut na de theepauze ging de bal op de stip voor de oranjehemden. Gakpo werd neergehaald en ging op een slimme wijze liggen. Boadu liet zich deze buitenkans niet afpakken: 2-0. Van de Looi had overigens besloten om drie keer te wisselen in de rust. Deyovaisio Zeefuik kwam voor Jordan Teze, Tyrell Malacia voor Mitchel Bakker en Brian Brobbey voor Kluivert.

Jong Oranje was heer en meester inmiddels, onder aanvoering van Gakpo, die grossierde in goede acties. De PSV-aanvaller maakte dan ook in de 58e minuut ook de 3-0, met een droge, harde knal.

Gakpo

Sven Botman maakte het Jong Oranje nog even moeilijk, door bij een sliding ongelukkig de bal tegen zijn arm te krijgen: strafschop. De elfmetertrap werd in de kruising binnengeschoten: 3-1.

Maar in de 70e minuut vergrootte - wederom Gakpo - de score: 4-1. In vrijstaande positie legde hij de bal perfect in de hoek. Botman maakte er in de 88e minuut uit een corner ook nog 5-1 van en Brobbey twee minuten daarna zelfs 6-1. De perfecte manier van Jong Oranje om met de kritiek om te gaan en sowieso ruim voldoende voor een plek bij de laatste acht op het EK. Jong Duitsland-Jong Roemenië bleef 0-0, waardoor Jong Oranje als groepswinnaar naar de kwartfinale gaat. Duitsland werd tweede.