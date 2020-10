Tom Dumoulin stapt uit Ronde van Spanje

Dumoulin maakte in 2020 bij Jumbo-Visma zijn rentree in het peloton na veel blessureleed. Vorige maand maakte hij ook zijn opwachting in de Ronde van Frankrijk, waarin hij als zevende eindigde.

„Het is niet de gewenste beslissing om de Vuelta te verlaten, maar het is wel de juiste keuze”, laat hij weten in een bericht van zijn ploeg Jumbo-Visma.

„Zowel onze trainersstaf als ik denken dat het de beste keuze is om af te stappen”, aldus Dumoulin. „In het begin van de Vuelta voelde ik me al vermoeid en dat gevoel bleef. Het heeft voor mij geen zin om door te gaan, want dan hypothekeer ik misschien het volgende seizoen. Het is jammer om de Vuelta te verlaten, maar wel de juiste keuze. Daar zijn we het allemaal over eens. Met Primoz Roglic staan we er goed voor in het klassement. Hopelijk kan het team de winst mee naar huis nemen.”

Tom Dumoulin met in zijn wiel Primoz Roglic. Ⓒ BSR Agency

Vermoeidheid

Sportief directeur Merijn Zeeman ziet het wegvallen van Dumoulin als een gemis. „Het is jammer dat Tom naar huis gaat. Elke dag hebben we zijn vermoeidheid gemonitord, maar die bleef toenemen. Desondanks heeft hij een belangrijk aandeel gehad in het team en goed werk geleverd. Zijn weliswaar korte deelname aan de Vuelta is een goede investering geweest voor 2021, maar nu zien we dat we op grenzen stuiten en nemen de verantwoordelijkheid die daarbij hoort.”

De Vuelta duurt nog tot en met zondag 8 november. Roglic is de nummer vier van het algemeen klassement, dat wordt aangevoerd door de Ecuadoraan Richard Carapaz.

Dumoulin won in 2015 twee etappes in de Ronde van Spanje, destijds in dienst van Team Giant-Alpecin.