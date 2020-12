Zinédine Zidane: ’Real Madrid steunt mij volledig’

De landskampioen uit Madrid heeft slechts een van de laatste vijf wedstrijden gewonnen en ging afgelopen dinsdag met 2-0 onderuit bij Sjachtar Donetsk. Volgens lokale media uit de Spaanse hoofdstad moet de Fransman in de komende twee wedstrijden ’zijn baan redden’. Real speelt zaterdag uit bij Sevilla.

„Ik heb de volledige steun van iedereen bij de club”, zei Zidane, wiens team vierde staat in La Liga, op zeven punten van koploper Real Sociedad. „Ik kan niet tevreden zijn als we verliezen, maar we weten waar we staan. We geven alles voor deze club en dat zal ik tot mijn laatste dag hier blijven doen.”

„De spelers willen strijden om prijzen en hebben altijd warmte getoond”, zei de coach, „We weten dat we hier samen doorheen komen. Als het niet goed gaat, zijn zij de eerste die niet blij zijn. In lastige tijden moeten we samen optrekken met de neuzen in dezelfde richting.”

