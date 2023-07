Treffers Donyell Malen doen Manchester United en Erik Ten Hag pijn

De 24-jarige Malen nam vlak voor rust de 1-1 en de 2-1 voor zijn rekening. Diogo Dalot had United halverwege de eerste helft op voorsprong gezet. Antony maakte er kort na rust 2-2 van, maar Youssoufa Moukoko bezorgde de Duitsers de zege.

Bij United deed Donny van de Beek het eerste uur mee. Keeper André Onana, onlangs overgekomen van Internazionale, speelde alleen de eerste helft. Manchester United-trainer Erik ten Hag voerde maar liefst elf wissels door.

United oefent komend weekend nog tegen het Franse Lens en Athletic Club uit Spanje. Een week later begint de Premier League. Ten Hag was tevreden over het spel van zijn ploeg in het eerste uur. „Maar het laatste half uur was slecht”, erkende hij. „Spelers kwamen hun afspraken niet na. We vormden geen ploeg. Dit mag niet gebeuren. Zelfs niet in oefenwedstrijd.”