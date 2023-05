Excelsior-trainer Dijkhuizen verwijt Feyenoord ’misplaatste arrogantie’

Wieffer maakte vorige zomer de overstap van Excelsior naar Feyenoord en heeft inmiddels een interland met het Nederlands elftal achter zijn naam staan. „Wij hebben ervoor gekozen om Mats zich op de wedstrijd te laten richten”, reageerde trainer Arne Slot van de aanstaande kampioen van Nederland. „Als ze afscheid willen nemen van Mats, hebben ze daar een jaar de tijd voor gehad. Dan hadden ze dat ook op andere momenten in kunnen plannen.”

„Ik zou daar juist geen arrogantie in willen zien”, zei Slot. „Iedereen mag zijn eigen woordkeuze hebben, maar we hebben Excelsior heel serieus genomen. En dat bleek ook terecht te zijn, want we hebben het hier heel moeilijk gehad.”

Slot baalde wel dat Excelsior het kunstgrasveld niet had gesproeid. „Ik ben geen tegenstander van kunstgras, maar het zou dan wel verplicht moeten zijn om te sproeien bij mooi weer”, stelde hij.

Dijkhuizen erkende dat het een bewuste keuze was om niet te sproeien. „Feyenoord zou daar meer voordeel bij hebben gehad dan wij.”

