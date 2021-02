Gooit het coronavirus roet in het eten van Atlético Madrid?

Bij de Madrilenen lijkt er namelijk sprake van een uitbraak van het coronavirus, nadat Marca maandag bericht dat er opnieuw twee positieve gevallen zijn. Thomas Lemar en Hector Herrara zijn daardoor absent voor de wedstrijd tegen Celta de Vigo van maandagavond.

Eerder testten Yannick Carrasco, Mario Hermoso, Joao Felix en Moussa Dembélé al positief. De hoop bij Atletico is dat die eerste twee wel weer kunnen aansluiten, aangezien ze inmiddels tien dagen in quarantaine hebben gezeten. Maar tien dagen zonder echte training zal ze vermoedelijk niet speelklaar maken voor de wedstrijd tegen Celta. Ook zal het voor elke speler afwachten zijn of het coronavirus enige langetermijneffect heeft.

Binnen de club is er verder de nodige onvrede over de houding van sommige spelers. Niet iedereen zou de regels altijd over serieus nemen. Door het drukke schema kan de ploeg van Diego Simeone immers niet nog meer besmettingen gebruiken.