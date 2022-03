Ajax kiest voor Przemyslaw Tyton

De oud-doelman van onder meer Roda JC, PSV, VfB Stuttgart, Deportivo La Coruña, FC Cincinnati en de Poolse nationale ploeg dient als noodverband als André Onana iets overkomt. Erik ten Hag kent Tyton nog uit de tijd dat hij assistent-trainer bij PSV was.

Vanwege de blessures van Maarten Stekelenburg, Remko Pasveer en Jay Gorter kampt Ajax met een keepersprobleem. Met Onana heeft Ten Hag nog een internationale topkeeper tot zijn beschikking, maar als de Kat van Kameroen iets overkomt, is de trainer aangewezen op de zeventienjarige Charlie Setford. De Engelsman wordt als een groot talent gezien, maar is nog te licht om Ajax tijdens de seizoenontknoping eventueel uit de brand te redden. Ajax is nog actief op drie fronten.

Przemyslaw Tyton in het shirt van PSV (foto uit 2013) Ⓒ ANP/HH

Daarom besloot de club in actie te komen. De keuze voor de 1,95 meter lange Pool is een hard gelag voor Ruiter, die donderdag tijdens een proeftraining in Amsterdam een goede indruk maakte. Ten Hag kiest echter voor Tyton vanwege diens grotere internationale ervaring en vanwege het feit dat hij recenter nog in actie kwam en dus fitter is.