FC Volendam veroordeelt Zwarte Pieten in stadion

„Rond de wedstrijd FC Volendam - FC Utrecht heeft een kleine groep toeschouwers actie gevoerd met betrekking tot de zwartepietendiscussie. FC Volendam neemt afstand van deze actie”, staat in een verklaring van de club uit de Eredivisie. „De spelers van FC Volendam hebben tevens aangegeven de actie niet als positief te hebben ervaren.”

De comités die de sinterklaasintocht in Volendam organiseren, namen vorige maand het besluit om dit jaar geen zwart geschminkte pieten meer te gebruiken, maar de kleur van de pieten aan te passen naar „de huidige standaard.” De intocht vindt deze zondag plaats. Vorig jaar kwam het in Volendam tot een confrontatie tussen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. Ook werden vrijwilligers van de organisatiecomités bedreigd.

De gemeente zegt dat er nu geen aanleiding is om de veiligheidsmaatregelen te verhogen tijdens de intocht. „We hebben dezelfde bemensing als bij normale intochten”, zei een woordvoerder zondag. De politie wil niet veel meer kwijt dan dat ze zich „voorbereiden en hopen dat het voor de kinderen goed verloopt.”

Enkele tientallen supporters van FC Volendam slaagden er zaterdagavond in om als zwarte pieten met zwarte gezichten het stadion in te komen. Eén van de spelers van de thuisclub, Xavier Mbuyamba, zei na afloop bij de NOS zich daaraan gestoord te hebben. „Ik zag het al toen ik het veld op liep”, zei de 20-jarige verdediger, die een Congolese vader heeft. „Dat is ook de reden dat ik daar niet klapte voor de supporters. Ik ben even weggelopen. Ik vind dat ze niet eens het stadion in mogen komen als ze zo verkleed zijn.”

’Erg geschrokken’

Trainer Wim Jonk van Volendam veroordeelde de actie eveneens. „Ik ben er erg van geschrokken, dit hoort niet.” Henk Fraser, de trainer van FC Utrecht, trok de vergelijking met stierenvechten. „Dat vinden we nu barbaars en niet van deze tijd. We hebben ons als mensheid ontwikkeld tot een bepaald niveau. Ik heb de wijsheid niet in pacht, maar ik vind Zwarte Piet niet meer van deze tijd. Volgens mij zijn we hier met z’n allen al heel lang over bezig. Zoveel dingen in dit land worden vastgelegd in afspraken, regels en wetten. Maar handhaven is blijkbaar toch een probleem.”

