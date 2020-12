Ajax-opponent Lille blijft koploper na zege op Dijon

De Turk Yusuf Yazici maakte in de 19e minuut de openingstreffer, waarna invaller Timothy Weah het duel in blessuretijd besliste. De ploeg van trainer Christophe Galtier heeft 32 punten in de Ligue 1, en kan later op de avond in punten worden geëvenaard door het Olympique Lyon van Memphis Depay, als de ploeg wint van Brest.

Maandag werd Lille aan Ajax gekoppeld voor de eerste knock-outronde van de Europe League. Beide ploegen staan op 18 februari in Noord-Frankrijk tegenover elkaar. Ajax en Lille vochten vorig seizoen in de groepsfase van de Champions League al twee duels uit. Ajax won beide wedstrijden: 3-0 en 0-2.

Oud-Ajacied Sven Botman stond in de basisopstelling bij Lille, hij miste dit seizoen nog geen minuut in de Ligue 1.