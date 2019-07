’De schade is te overzien voor Geraint Thomas’

De renner van Team Ineos kon de vallende Canadees Michael Woods niet ontwijken. „Woods viel, Gianni Moscon en Geraint zaten erbij. Het viel allemaal mee, maar het was wel een ongelukkig moment. Aan de voet van de laatste klim kon Thomas pas weer aansluiten bij de groep en daardoor was het niet meer mogelijk mee te gaan met Julian Alaphilippe en Thibaut Pinot”, zei ploegleider Servais Knaven aan de finish.

Thomas verspeelde kostbare seconden op Alaphilippe, die tweede werd achter ritwinnaar Thomas De Gendt en de gele trui overnam van de Italiaan Giulio Ciccone. „De schade is te overzien, maar het allerbelangrijkste is dat Thomas heel is. Morgen wordt het waarschijnlijk weer zo’n dag, wellicht iets minder lastig. Het maakt ons niet uit wie de gele trui nu moet verdedigen”, aldus Knaven.

Thomas is in het algemeen klassement de nummer 5. De Brit heeft 1 minuut en 12 seconden achterstand op Alaphilippe.

