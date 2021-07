Zwitserse bondscoach: ’Trots naar huis, mijn spelers zijn helden’

„Ik ben erg trots op mijn team, op alle spelers”, vervolgde Petkovic. „Ze hebben alles gegeven. Helaas bemoeilijkte een rode kaart ons spel in de slotfase en de verlenging. Maar mijn spelers verdienden het om door te gaan. We wisten al dat het helden waren, omdat ze al iets groots hadden bereikt. We gaan trots naar huis, ondanks het verlies na strafschoppen. Dat was een loterij.”

’Snel vergeten’

Hoewel er strafschoppen voor nodig waren om Zwitserland te verslaan in de kwartfinale van het EK, vond doelman Unai Simon dat Spanje de terechte winnaar was. „Toch moeten we dit succes weer snel vergeten. We hebben onze concentratie volledig nodig voor de volgende wedstrijd. We zijn er nog lang niet.”

Bij de zege in het vorige duel met Kroatië kwam Spanje door een blunder van Simon aanvankelijk op achterstand. „Die fout heb ik ook snel uit mijn geheugen moeten wissen. Lukt je dat niet, dan kun je niet verder. Gelukkig hebben we ons weten te herstellen, zoals we tegen de Zwitsers ook moeilijke periodes hebben overwonnen.”

Volgens Simon heeft Spanje nu nog maar één doel. „Dat is het winnen van de Europese titel. Even bijkomen nu en dan fit en met vertrouwen de halve finale ingaan. Dan moet het goedkomen.”

