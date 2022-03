Sport Kort: Tweede profzege Belg De Lie (19) in wielerkoers GP Monseré

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Frey helpt Antwerp aan zege op Beerschot in verhitte derby

15.32 uur: Antwerp heeft in een grimmige sfeer de derby tegen stadgenoot Beerschot met 2-1 gewonnen. In het Bosuilstadion namen de bezoekers nog wel de leiding, maar dankzij twee doelpunten van de Zwitser Michael Frey was het feest voor de thuissupporters.

Beerschot, laatste in de Pro League, knokt voor de laatste kans om rechtstreekse degradatie te voorkomen. Er gloorde hoop toen Joren Dom (ex-Antwerp) zijn ploeg in de 42e minuut aan een voorsprong hielp. Na rust zette Antwerp, de nummer 3 op de ranglijst, de zaken recht. Topschutter Frey maakte zijn status waar met twee doelpunten waarmee zijn totaal al op 22 staat. In het duel dat steeds harder werd, kreeg Thibault de Smet (Beerschot) twee keer geel waardoor zijn ploeg de laatste 20 minuten met tien man speelde.

Antwerp heeft 11 punten achterstand op koploper Union.

Tweede profzege Belg De Lie (19) in wielerkoers GP Monseré

15.15 uur: De Belgische wielrenner Arnaud De Lie heeft de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré gewonnen. Voor de pas 19-jarige renner van Lotto-Soudal was het al zijn tweede overwinning van het seizoen. Eind januari was hij de beste in de Trofeo Playa de Palma - Palma.

De Lie was in Roeselare in de sprint na ruim 203 kilometer de snelste voor zijn landgenoot Dries De Bondt en de Fransman Hugo Hofstetter.

De laatste aanvaller, de Belg Ludovic Robeet, werd ruim anderhalve kilometer voor de streep ingelopen door het jagende peloton.

Noorse skiër Kilde wint wereldbeker op super-G

13.16 uur: De Noorse skiër Aleksander Aamodt Kilde heeft een kleine kristallen bol veroverd als winnaar van het wereldbekerklassement van de super-G. De 29-jarige Kilde schreef voor eigen publiek in Kvitfjell de voorlaatste wereldbekerwedstrijd van dit nummer op zijn naam. Met nog één wedstrijd in Courchevel/Méribel op het programma, is de Noor in het klassement niet meer te achterhalen.

Kilde pakte afgelopen maand op de Olympische Spelen brons op de super-G. Het goud ging in China naar de Oostenrijker Matthias Mayer, die in Kvitfjell genoegen moest nemen met de derde plaats. Het verschil met Kilde was slechts 0,12 seconde. De Canadees James Crawford eindigde op 0,07 als tweede.

In het algemene wereldbekerklassement verkleinde Kilde zijn achterstand op leider Marco Odermatt. De Zwitser heeft nog 189 punten voorsprong. De winnaar van de algemene wereldbeker ontvangt een grote kristallen bol, de winnaars per onderdeel een kleine versie daarvan. Kilde won in 2020 het algemeen klassement.

De vrouwen waren dit weekeinde in Lenzerheide, waar Tessa Worley de reuzenslalom won. De Française stond na de eerste run op de derde plaats achter olympisch kampioene Sara Hector en Mikaela Shiffrin, maar trok in de tweede run de winst naar zich toe. Op 0,29 van Worley eindigde de Italiaanse Federica Brignone als tweede op de Zwitserse piste, voor Hector (derde) en Shiffrin (vierde). De Amerikaanse, die op de Winterspelen op alle onderdelen naast de medailles greep, verstevigde wel de eerste plaats in het algemene wereldbekerklassement. Haar Slowaakse rivale Petra Vlhova viel tijdens de eerste run uit en scoorde zo geen punten. Shiffrin heeft nu 117 punten voorsprong.

Trainer Ancelotti gelooft in comeback Real Madrid tegen PSG

12:10 uur De overtuigende competitiezege op Real Sociedad (4-1) geeft trainer Carlo Ancelotti van Real Madrid veel vertrouwen voor de return in de achtste finales van de Champions League tegen Paris Saint-Germain. De koploper van de Spaanse competitie verloor drie weken geleden in Parijs met 1-0, door een doelpunt van Kylian Mbappé in de blessuretijd. Real wil dat woensdag rechtzetten in de return voor eigen publiek.

„Deze wedstrijd geeft ons veel hoop voor woensdag”, zei Ancelotti na de zege op Sociedad. Real Madrid kwam in het eigen Estadio Santiago Bernabéu weliswaar op achterstand, maar trok het duel naar zich toe via doelpunten van Eduardo Camavinga, Luka Modric, Karim Benzema en Marco Asensio. „We speelden met de intensiteit die we tegen PSG ook nodig hebben. De supporters houden van deze manier van voetballen en we hebben de fans woensdag ook hard nodig; hun steun is onmisbaar. Heel Madrid gelooft erin dat we kunnen winnen van PSG.”

Ancelotti kan tegen de Franse topclub niet beschikken over linksback Ferland Mendy en middenvelder Casemiro, die beiden geschorst zijn. De Italiaanse trainer hoopt dat Toni Kroos na een hamstringblessure wel weer kan meedoen.

Titelverdedigster Fernandez weer in finale Monterrey

09: 28 uur De Canadese tennisster Leylah Fernandez heeft voor het tweede jaar op rij de finale bereikt van het WTA-toernooi in Monterrey. Op het Mexicaanse hardcourt was de 19-jarige Canadese in de halve finales te sterk voor Beatriz Haddad Maia uit Brazilië: 6-1 6-4. Vorig jaar veroverde Fernandez in Monterrey haar eerste titel op het hoogste niveau.

De nummer 21 van de wereld, die afgelopen jaar de finale van de US Open verloor van de Britse qualifier Emma Raducanu, strijdt om de eindzege met de 20-jarige Colombiaanse Camila Osorio. De nummer 44 van de wereld was met 6-4 6-4 te sterk voor Nuria Parrizas Diaz uit Spanje. De Colombiaanse veroverde in 2021 in eigen land in Bogotá haar eerste WTA-titel en stond ook op Tenerife in de finale.

LeBron James leidt Lakers met 56 punten langs Warriors in NBA

08:35 uur Basketballer LeBron James heeft Los Angeles Lakers met 56 punten naar een overwinning op Golden State Warriors geleid. De 37-jarige Amerikaan bleef 5 punten verwijderd van zijn hoogste score ooit in de NBA, 61 punten voor Miami Heat in 2014. „Die 56 punten boeien me niets, het gaat om de overwinning. Daar ben ik heel blij mee”, zei James, wiens ploeg de zege goed kon gebruiken in de strijd om een plek in de play-offs.

James schoot zes driepunters raak en zag rond het bord ruim 60 procent van zijn pogingen erin gaan. Hij benutte ook twaalf van zijn dertien vrije worpen en pakte daarnaast nog eens tien rebounds. „Het ging lekker. Ik ben blij dat ik de ploeg aan een overwinning heb kunnen helpen”, zei de superster, die Stephen Curry overschaduwde. De vedette van de Warriors kwam tot 30 punten. „Een ongelooflijke prestatie van de beste speler ooit”, zei coach Frank Vogel van LA Lakers over James.

De Lakers staan met 28 overwinningen tegenover 35 nederlagen op de negende plaats in het westen. De Warriors zakten daarin naar de derde plek met 43-21.

Kipchoge wint marathon Tokio in vierde tijd ooit

08:24 uur De Keniaanse atleet Eliud Kipchoge heeft de marathon van Tokio gewonnen in de vierde tijd ooit gelopen. De 37-jarige Kipchoge bleef in de Japanse hoofdstad met 2.02.40 iets meer dan een minuut boven zijn eigen wereldrecord (2.01.39).

Bij de vrouwen zegevierde ook de houdster van het wereldrecord, Brigid Kosgei. De 28-jarige Keniaanse won in 2.16.02, bijna 2 minuten boven haar wereldrecord (2.14.04).

Kipchoge deed voor het eerst mee aan de marathon van Tokio. Vorig jaar prolongeerde de Keniaan op de Spelen van Tokio zijn olympische titel op de klassieker over 42,195 kilometer, maar die werd toen in Sapporo gelopen.

De marathon van Tokio behoort tot de zes ’majors’. Kipchoge heeft er daar nu vier van gewonnen: vier keer Londen, drie keer Berlijn, en één keer Chicago en Tokio. De marathons van Boston en New York ontbreken nog op de erelijst van de Keniaan, die nu drie van de vier beste tijden ooit gelopen op de marathon op zijn naam heeft staan. De Ethiopiër Kenenisa Bekele staat met 2.01.41 op de tweede plaats van de ranglijst aller tijden.