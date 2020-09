Anna van der Breggen pakt na tijdrittitel ook goud in wegrace WK wielrennen

Daarmee maakte Van der Breggen een kwartet ’Nederlandse’ overwinningen bij het WK op de weg op rij vol. Tussen de twee zeges van Van der Breggen in was vorig jaar Annemiek van Vleuten ’s werelds beste, en in 2017 was die eer weggelegd voor Chantal Blaak. In totaal was het de dertiende keer dat een Nederlandse renster zich tot wereldkampioene kroonde.

Groen licht

Diezelfde Van Vleuten verscheen zaterdagmiddag ’gewoon’ aan de start, nadat ze recent haar pols had gebroken. Haar deelname was lange tijd onzeker, maar afgelopen vrijdag ging het licht om van start te gaan definitief op groen. De zaterdagmiddag kreeg voor haar een zilveren randje, omdat ze de sprint om de tweede plaats van de Italiaanse Elisa Longo Borgini won.

Bekijk ook: Van Vleuten definitief van start in wegrace WK wielrennen

Op 40 kilometer van de eindstreep van het 143 kilometer lange parcours maakte Van der Breggen zich los uit een groepje koplopers, waar ook Van Vleuten, de Deense Cecilie Uttrup Ludwig en Longo Borgini deel van uitmaakten. Ook de Britse Elizabeth Deignan sloot daar na de vlucht van Van der Breggen bij aan. In het begin van der koers had Amy Pieters al het nodige kopwerk voor de Nederlandse ploeg gedaan, en ook Marianne Vos liet zich van voren zien.

Chantal Blaak, Ellen van Dijk en Anna van der Breggen (vlnr) in actie tijdens de wegwedstrijd. Ⓒ ANP

Bij de bel voor de laatste ronde, op zo’n 28,8 kilometer voor de finish, had Van der Breggen een voorsprong op haar achtervolgers van bijna anderhalve minuut. Die gaf ze niet meer uit handen, waardoor voor de dertiende keer in de geschiedenis een Nederlandse vrouw de wereldtitel opeiste.

Erelijst

Voor Van der Breggen werd haar toch al imponerende erelijst zo alleen maar mooier tijdens het WK in Italië. Afgelopen vrijdag zegevierde de Zwolse ook al in de tijdrit. „Ongelooflijk”, stamelde de winnares kort na de race. „Het was vanaf het begin af aan een moeilijke wedstrijd, echt vechten. In de vierde ronde voelde ik me heel sterk en besloten we na overleg om de koers hard te maken. Dat lukte, resulterend in mijn tweede wereldtitel op de weg. Ik ben echt ontzettend blij.”