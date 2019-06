Kelderman klaagt over blauwe plekken: ’Veel last’

De 28-jarige renner van Team Sunweb kwam zaterdag in de openingstijdrit, die werd gewonnen door Rohan Dennis, ten val. „Ik schoof in de laatste bocht onderuit”, aldus Kelderman, die zijn rentree maakte nadat hij net is hersteld van een breuk aan een nekwervel en sleutelbeen, opgelopen eind maart in de Ronde van Catalonië. „Klote die val hier, ik merkte vandaag (zondag, red.) dat ik vooral veel last heb van de blauwe plekken boven mijn knie. Het was een lastig dagje.”

Sanchez

Kelderman kwam in de tweede etappe wel binnen in de eerste groep, die de ritzege aan Luis Leon Sanchez moest laten. De Nederlander, die 61e staat op 1.11 minuten van de eerste serieuze klassementsman Geraint Thomas, hoopt vooral ritme op te doen in het Alpenland.

De Ronde van Zwitserland gaat vandaag verder met de derde etappe, die loopt van Flamatt naar Murten. De afstand die de renners moeten afleggen is zo’n 162 kilometer.