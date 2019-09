US Open: Ontketende Serena in finale tegen verrassing

De Amerikaanse domineerde de gehele partij en stond Svitolina niet toe in haar spel te komen. Met haar harde forehand en service wist ze vaak snel punten te scoren.

In het hele toernooi heeft Williams nog maar één set verloren. Svitolina versloeg in de tweede ronde de zus van Serena, Venus Williams. In de finale neemt de nummer acht van de plaatsingslijst het op tegen Belinda Bencic of Bianca Andreescu.

Door het bereiken van de finale van de grand slam in New York is Williams nog maar één overwinning verwijderd van het evenaren van het recordaantal gewonnen grand slams. Nu staat dat nog alleen op naam van Margaret Court, die in de jaren zeventig 24 grand slams wist te winnen. Williams verloor haar laatste drie grandslamfinales. Vorig jaar verloor ze de finale in New York en de afgelopen twee Wimbledon-finales gingen ook verloren.

Het is voor de Amerikaanse de tiende keer dat ze in de finale van de US Open staat. Ze wist het toernooi zes keer eerder te winnen. Haar eerste zege was in 1999.

Andreescu

Bianca Andreescu heeft voor het eerst een finale van een grand slam bereikt. De Canadese schakelde in twee sets de Zwitserse Belinda Bencic uit. De als 15e geplaatste Andreescu won met 7-6 7-5 van de twee plaatsen hoger geplaatste Bencic.

Het duel ging erg gelijk op, maar op de belangrijkste punten leek Andreescu beter haar zenuwen in bedwang te kunnen houden. De eerste set eindigde in een tiebreak na een set waarin geen van de speelsters het verschil kon maken. De tiebreak won Andreescu vrij snel met 7-3.

De Zwitserse knokte zich in de tweede set terug in de wedstrijd en kwam al snel op een ruime voorsprong. De 19-jarige Canadese leek mentaal echter ook erg weerbaar en draaide haar achterstand om in een 6-5 voorsprong. In de laatste game van de wedstrijd kreeg ze meerdere kansen om het af te maken. Ook Bencic kon de game nog winnen, maar uiteindelijk besliste Andreescu de wedstrijd na 2 uur en 12 minuten spelen.