Nederlandse vrouwen rijden onbedreigd naar goud op ploegenachtervolging EK Afstanden

De Duitse schaatssters eindigden in 3.02,33. Zwitserland was met 3.02,40 0,01 seconde sneller dan Italië.

Alleen in eerste rit

Door de afmelding van de Noorse schaatssters moest het drietal van bondscoach Rintje Ritsma het in de eerste rit alleen doen. Ze zetten een tijd neer die te hoog gegrepen was voor de vijf andere teams. Dezelfde drie schaatssters waren in maart vorig jaar in Thialf sneller bij de WK Afstanden, maar die tijd werd toen uit de uitslag geschrapt omdat de enkel van Beune niet volgens de voorschriften bedekt was.

Schouten veroverde in 2022 het goud samen met Ireen Wüst en Antoinette Rijpma-de Jong. Op de EK’s van 2018 en 2020 was Nederland ook de beste. Vrijdagavond veroverden Marrit Fledderus, Femke Kok en Rijpma-de Jong namens Oranje ook al de gouden medaille op de teamsprint.

Beune blij

De 24-jarige Beune pakte zo eindelijk een overwinning op de ploegachtervolging. Zij had door fouten twee eerdere wedstrijden in een diskwalificatie zien eindigen, maar de derde race van dit trio was wel raak. „Ik hoop dat dit transpondergedoe nu klaar is”, zei ze na het behalen van de Europese titel.

Beune gaf toe dat ze vooraf wel zenuwachtig was geweest na de diskwalificatie door haar niet bedekte enkel bij de WK in maart en de vergeten transponder bij de wereldbekerwedstrijd in Polen. „Ik merkte dat die andere meiden ook wel zenuwachtig waren, maar zij vertrouwen mij en we hebben alles drie keer gecheckt. Schouten zei al dan ben ik vanaf nu wel je oppas, al heb ik die niet nodig, hoor. We hebben nu een checklist. Ik kan dat allemaal zelf, maar het is prima dat iemand dat extra checkt, dan kan ik met een gerust gevoel het ijs op gaan.”

Bondscoach Rintje Ritmsa had tegen Beune gezegd dat ze nu maar gewoon moest gaan genieten. „Ja, toen dat gebeurd was, had ik zeker rust. Nu ligt het niet meer aan mij. De andere meiden hadden ook maar extra tape aangebracht. We willen ook dat het nergens meer aan ligt. We moesten onszelf wel nog even oppeppen. We weten dat de Canadezen en Japanners er niet zijn, dat maakt het wel minder spannend.”