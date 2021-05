De Graafschap vergooit promotiekansen: ’In een week geef je het helemaal weg’

Verslagenheid bij De Graafschap Ⓒ ANP/HH

DOETINCHEM - Het drama van De Graafschap is compleet. Door de 2-3 thuisnederlaag in de play-offs tegen Roda JC zijn de Superboeren veroordeeld tot een nieuw seizoen Keuken Kampioen Divisie. De klap is keihard aangekomen in Doetinchem. ,,Twee jaar lang ben je aan het knokken om de Eredivisie in te gaan en in een week tijd geef je het helemaal weg”, verzuchtte captain Ted van de Pavert na afloop hoofdschuddend. ,,Het is enorm pijnlijk voor de club, de supporters en ook voor ons als spelers. Dit had ik me heel anders voorgesteld. Het is ongekend. Dit had ons nooit mogen overkomen.”