Coco Gauff ten koste van Iga Swiatek naar finale Cincinnati

Gauff schakelt Swiatek uit en is finalist in Cincinnati

23.50 uur: Coco Gauff heeft zich ten koste van Iga Swiatek geplaatst voor de finale van het grote WTA-toernooi van Cincinnati. De als zevende geplaatste Amerikaanse tennisster versloeg de nummer 1 van de wereld, van wie ze in zeven duels nog nooit had gewonnen, met 7-6 (2) 3-6 6-4.

De 19-jarige Gauff werkte in de eerste set bij 6-5 twee setpunten weg en was vervolgens oppermachtig in de tiebreak. Swiatek nam in de tweede set echter het initiatief over en dwong een derde set af. Daarin plaatste Gauff bij 3-3 de beslissende break. Na 2 uur en 50 minuten maakte ze het bij 5-4 op eigen service af. Ze benutte haar vierde wedstrijdpunt, na in de laatste game nog een breakpoint te hebben weggewerkt.

Zondag neemt Gauff het in de finale op tegen de Tsjechische Karolina Muchova, die Aryna Sabalenka uit Belarus in drie sets versloeg. Het werd 6-7 (4) 6-3 6-2 voor de ongeplaatste Muchova. Sabalenka was als tweede geplaatst.

Het WTA-toernooi van Cincinnati, vijf jaar geleden gewonnen door Kiki Bertens, geldt voor de toppers als laatste voorbereidingstoernooi voor de US Open. Het laatste grandslamtoernooi van het jaar begint over ruim een week, op maandag 28 augustus.

Vorig jaar werd het toernooi gewonnen door de Française Caroline Garcia.

Sanne Thijssen verrast met winst Grote Prijs van Valkenswaard

23.07 uur: Sanne Thijssen heeft de Grote Prijs van Valkenswaard voor springruiters gewonnen. De 24-jarige amazone verraste met haar paard Con Quidam RB de mondiale top 3, onder wie landgenoot Harrie Smolders.

Zowel Smolders als Maikel van der Vleuten slaagde er niet om de barrage te halen van de Grote Prijs, die onderdeel is van de Global Champions Tour. Thijssen lukte dat wel en bleef met een tijd van 38,10 seconden de Oostenrijker Max Kühner (38,84) en de Britse olympisch kampioen Ben Maher (39,33) ruim voor.

Thijssen ontving een overwinningspremie van 100.000 euro.

Laros naar halve finales 1500 meter op WK atletiek

19.58 uur: Niels Laros is er bij de WK atletiek in Boedapest in geslaagd zich voor de halve finales van de 1500 meter te plaatsen. De pas 18-jarige Brabander won verrassend zijn serie in een tijd van 3.34,25. Hij passeerde vlak voor de meet de Spanjaard Mohamed Katir, die tweede werd in 3.34,34. De halve finales zijn zondagavond.

Laros is het aanstormende talent op de middenafstand. De jonge Oosterhouter evenaarde deze zomer met een tijd van 3.32,89 het 22 jaar oude Nederlands record van Gert-Jan Liefers. Hij is ook de jongste deelnemer op de 1500 meter in Boedapest. In aanloop naar de WK won hij goud op de 1500 en 5000 meter op de EK onder 20 in Jeruzalem.

Opnieuw problemen met de Seine bij olympische triatlontest

19.34 uur: Iets minder dan een jaar voor de start van de Olympische Spelen in Parijs heeft opnieuw een testwedstrijd problemen ondervonden door de slechte waterkwaliteit van de Seine. De triatlon voor paralympiërs moest zaterdag worden omgezet in een duatlon, omdat zwemmen in de Seine niet verantwoord bleek. De mondiale organisatie World Triathlon meldde in een statement de "gezondheid en veiligheid" van de atleten niet in gevaar te willen brengen.

Begin deze maand moesten de olympische testwedstrijden voor het openwaterzwemmen worden afgelast vanwege de slechte waterkwaliteit in de Seine. Het was daarom de vraag of deze week het olympische testevent voor de triatleten wel kon doorgaan in Parijs. Er waren twijfels over de waterkwaliteit, omdat er door de overvloedige regenval van de afgelopen weken rioolwater in de rivier was gestroomd. Daardoor hadden bacteriën zich opgehoopt in het water.

Woensdag kreeg de organisatie van de autoriteiten toestemming om de Seine te gebruiken voor het zwemmen. De elite-vrouwen (donderdag) en elite-mannen (vrijdag) konden daardoor hun testwedstrijd houden. Het paralympische event moest zaterdag wel worden aangepast, omdat uit recente watermonsters bleek dat de kwaliteit flink achteruit was gegaan. Het werd daarom een duatlon met twee onderdelen. In de rolstoelklasse (wheelen en handbiken) zegevierde Jetze Plat, voor Geert Schipper.

De Jong sleept challenger in Polen in de wacht

17.11 uur: Jesper de Jong heeft een challengertoernooi in Polen gewonnen. In de finale van het toernooi van Grodzisk Mazowiecki was hij in de finale met 6-3 6-3 te sterk voor de Duitser Benjamin Hassan, de nummer 244 van de wereld.

Voor De Jong, die als vijfde geplaatst was op het hardcourttoernooi in Polen, is het de tweede challengertitel uit zijn loopbaan. In 2021 was hij ook de beste in Almaty in Kazachstan.

De 23-jarige De Jong begon deze week als de mondiale nummer 183, maar na zijn toernooiwinst betreedt hij maandag de mondiale top 150. Hij is achter Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp dan de nummer 3 van Nederland. De Jong passeert Gijs Brouwer.

Dessers en Danilo helpen PSV-tegenstander Rangers ronde verder

16.00 uur: Rangers FC heeft de kwartfinale van het toernooi om de Schotse League Cup bereikt. Drie dagen voor de eerste ontmoeting met PSV in de play-offs van de Champions League won het elftal van trainer Michael Beale met 2-1 van Greenock Morton.

Grant Gillespie zette Greenock Morton, dat op het tweede niveau in Schotland speelt, in de 53e minuut uit een strafschop verrassend op voorsprong. Twee oud-Feyenoorders hielpen Rangers daarna aan de zege. Cyriel Dessers benutte na een uur spelen een penalty en invaller Danilo zette Rangers in de 68e minuut op voorsprong. Naast Dessers had ook voormalig PSV’er Sam Lammers voorin een basisplaats bij de Schotse topclub.

De eerste wedstrijd tussen Rangers en PSV begint dinsdag om 21.00 uur (Nederlandse tijd). Het tweede duel in Eindhoven volgt op woensdag 30 augustus. Vorig jaar stonden beide clubs ook tegenover elkaar in de play-offs van de Champions League. Na de 2-2 in Schotland ging PSV voor eigen publiek verrassend onderuit (0-1) en liepen de Brabanders het hoofdtoernooi mis.

Bagnaia wint sprintrace Oostenrijk en verstevigt leiding MotoGP

15.58 uur: De Italiaanse motorcoureur Francesco Bagnaia heeft met winst van de sprintrace in Oostenrijk de leiding in het WK-klassement van de MotoGP verstevigd. De Ducati-coureur vertrok van poleposition en stond die eerste plaats niet meer af in de race over veertien rondes. Bagnaia is hard op weg naar titelprolongatie in de koningsklasse.

De 26-jarige Italiaan breidde zijn voorsprong op Jorge Martin, de nummer 2 van het klassement, uit tot 46 punten. De Spanjaard eindigde op het circuit van Spielberg als derde in de sprintrace. Brad Binder uit Zuid-Afrika werd tweede.

Martin startte vanaf de twaalfde plaats, maar wist zich in de korte race op te werken naar voren. De Spanjaard veroorzaakte in de eerste bocht wel een crash waarbij diverse coureurs betrokken waren, onder wie oud-wereldkampioen Fabio Quartararo, Johann Zarco en Marco Bezzecchi. Halverwege de race ging ook de Italiaan Luca Marini onderuit toen Martin hem binnendoor inhaalde. De stewards moeten zich nog over die incidenten buigen. Mogelijk krijgt Martin alsnog een straf.

„Het was een emotionele race, er gebeurde van alles”, zei de Spanjaard, die bekende bang te zijn dat hij nog een penalty krijgt. „In de eerste bocht zag ik veel coureurs crashen. Ik probeerde zo ver mogelijk naar voren te rijden, voor het geval ik nog wordt teruggezet. Ik ben blij dat ik nu op het podium sta.”

Bagnaia won voor de vierde keer dit seizoen een sprintrace. „De strategie was perfect”, zei de Italiaan, die weer 12 punten pakte voor het WK. „Ik heb na de start enorm gepusht. Ik probeerde voor iedere bocht zo laat mogelijk te remmen, om de andere coureurs geen kans te geven om me gelijk in de eerste ronde in te halen. Het was zwaar, maar zo lukte het me om aan kop te blijven. Op het einde van de race waren mijn banden wel helemaal versleten.”

Brons handboogschutters Schloesser en De Laat bij WB in Parijs

15.09 uur: Handboogschutters Mike Schloesser en Sanne de Laat hebben bij de wereldbekerwedstrijd in Parijs brons veroverd. In de strijd om de derde plaats op het onderdeel compound voor gemengde teams versloeg het Nederlandse team Denemarken. Na een eindstand van 157-157 waren Schloesser en De Laat in de shoot-off net wat beter, 18 om 17 punten.

De wedstrijden in Parijs werden gehouden op de plek waar volgend jaar bij de Olympische Spelen ook het handboogschieten plaatsvindt.

Korporaal volgt Niebeek volgend jaar op als bondscoach korfballers

14.36 uur: Ard Korporaal is vanaf april volgend jaar bondscoach van het Nederlandse korfbalteam. De huidige trainer van Fortuna/Delta Logistiek uit Delft volgt dan Jan Niebeek op. Niebeek coacht Oranje nog tijdens het komende WK in oktober en gaat bij de korfbalbond verder als technisch directeur.

De 47-jarige Korporaal, die in 2018 en 2018 werd uitgeroepen tot coach van het jaar in Nederland, ondertekende een contract voor vier jaar. Zijn eerste toernooi met Oranje is het EK in 2024.

Motorcoureur Bagnaia pakt pole van Grand Prix van Oostenrijk

12.41 uur: Francesco Bagnaia begint zondag vanaf pole position aan de Grand Prix van Oostenrijk. De leider van het klassement voor de wereldtitel in de MotoGP reed in de kwalificatie de snelste tijd op de Red Bull Ring.

De Italiaan startte dit seizoen vier keer eerder vanaf pole. De Spanjaard Maverick Viñales klokte de tweede tijd en was net iets sneller dan Brad Binder uit Zuid-Afrika. Jorge Martin stelde teleur met de twaalfde tijd. De Spanjaard is met een achterstand van 41 punten op Bagnaia de nummer 2 van het WK-klassement.

De coureurs van de MotoGP racen zaterdagmiddag nog een sprintrace.