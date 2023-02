Premium Het beste van De Telegraaf

AZ-coach Jansen: ’Feyenoord misschien meest gelukkige van groep die bovenin zit’

Door Steven Kooijman

Pascal Jansen. Ⓒ ANP

WIJDEWORMER - AZ en trainer Pascal Jansen gaan zaterdagavond op bezoek in Rotterdam-Zuid voor de competitiekraker tegen koploper Feyenoord. Op de vraag of de Rotterdammers het meest stabiele elftal van de Eredivisie hebben, antwoordde Jansen na de vrijdagtraining: „Feyenoord is misschien de meest gelukkige van de groep die bovenin zit.”