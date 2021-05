Toto Wolff lost belofte in: Romain Grosjean in Mercedes-auto

In dezelfde auto gaat Grosjean op 27 juni, twee dagen voor zijn testdag, ook nog een paar demonstratierondjes rijden voor eigen publiek tijdens de Franse Grand Prix.

Voor Grosjean is het de eerste keer dat hij weer in een Formule 1-auto stapt sinds zijn zware in crash in Bahrein vorig jaar. Hij ontsnapte toen na een enorme klapper uit een vlammenzee. Door zijn verwondingen kon Grosjean de laatste twee races van dat seizoen niet meer uitkomen voor Haas. Inmiddels rijdt hij in de IndyCar Series.

Romain Grosjean probeert alvast zijn stoeltje uit. Ⓒ Mercedes

Mercedes-teambaas Toto Wolff stelde eerder dat hij ervoor zou zorgen dat de crash niet Grosjeans laatste actie in de Formule 1 zou zijn en voegde daad bij het woord. Op 30 maart kwam de coureur langs in de fabriek in Brackley om een stoeltje te laten maken en in de simulator plaats te nemen.

,,Ik vind het geweldig om terug te keren in een Formule 1-auto”, aldus Grosjean. ,,Het is een speciaal moment voor mij en om in een kampioensauto te rijden is een unieke ervaring. Ik ben Mercedes en Toto heel dankbaar voor deze kans. De eerste keer dat ik hiervan hoorde, lag ik nog in het ziekenhuis en hoorde ik wat Toto zei tegen de media. Toen ik dat las, vrolijkte me dat al enorm op.”