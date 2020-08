Remmert Wielinga is ’KOM-koning’ op Strava

Remmert Wielinga is gek van Strava. „Voor mij is het als een prestatie leveren en dat vind ik leuk.” Ⓒ De Telegraaf

De enige Tour de France die hij reed, werd een volledige mislukking. Nu, zeventien jaar later, kan Remmert Wielinga er hartelijk om lachen. „Talent had ik genoeg, maar ze hadden me destijds meer m’n gang moeten laten gaan. Gelukkig is de passie voor fietsen er niet door verdwenen”, zegt de Brabander die wekelijks dertig uur in het zadel zit en de ongekroonde koning op de veelgebruikte sportapp Strava moet zijn.