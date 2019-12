WK darts: Wattimena ten onder in thriller

Humphries had vrijdagavond al zijn openingspartij gespeeld tegen de Zuid-Afrikaan Devon Petersen en knap met 3-1 gewonnen. Maar Wattimena won zijn eerste set in het volgepakte Alexandra Palace met de grote overtuiging. De 31-jarige Nederlander gaf geen leg cadeau, scoorde een gemiddelde van 98,02 en miste geen enkele dubbel.

In set nummer twee miste Wattimena zijn eerste dubbels, gooide Humphries de ene 180 na de andere en werd de Nederlander in de derde leg gebroken. Het Britse talent, die vorig jaar al de kwartfinales bij het WK bereikte, kwam tot genoegen van de meeste toeschouwers op 1-1 in sets.

Breaks

Een break in de derde leg leverde Wattimena de derde set op, maar Humphries sloeg opnieuw terug waardoor een vijfde set de beslissing moest brengen. Ook daarin bleef het lang spannend en werd de sfeer in Ally Pally steeds uitbundiger toen beide mannen met een gemiddelde van ruim boven de 100 (in die vijfde set) op de finish af koersten.

Luke Humphries bejubelt zijn zege. Ⓒ PDC

In deze fase van het toernooi moet de beslissende set met twee legs verschil worden gewonnen. Tot 4-4 behielden de Brit en de Nederlander hun eigen leg en op dat moment was daar de break voor Wattimena. Maar Humphries brak terug, waarna een worp op de bull moest bepalen wie de allesbeslissende leg mocht beginnen. Dat was de jeugdwereldkampioen, die het karwei koeltjes afmaakte.

Net niet

Wattimena, de nummer 18 van de wereld, speelde vorig jaar in de derde ronde van het WK een thriller tegen Gary Anderson. De op papier beste Nederlander na Van Gerwen miste toen één wedstrijdpijl voor een stunt. Uiteindelijk verloor hij met 3-4 in sets van de tweevoudig wereldkampioen uit Schotland. Dit keer moest hij dus buigen na een thriller in de tweede ronde.

Zaterdag 14 december (13:30 uur)

Darius Labanauskas - Matthew Edgar (eerste ronde) 3-0

Ryan Meikle - Yuki Yamada (eerste ronde) 1-3

Luke Woodhouse - Paul Lim (eerste ronde) 3-0

Jermaine Wattimena - Luke Humphries (tweede ronde) 2-3

Van Barneveld in actie

Raymond van Barneveld begint zaterdagavond aan zijn laatste WK. De 52-jarige Hagenaar beleeft geen al te best afscheidsjaar, maar hij hoopt dat in Alexandra Palace de ’oude Barney’ opstaat. Met vijf wereldtitels blijft de huidige nummer 40 van de wereld nog altijd een outsider.

Zelf stelt Van Barneveld: „We zullen zien of ik inderdaad nog zo sterk ben als vroeger en of we nog een mooie tweeëneenhalve week tegemoet gaan. Hoe mooi zou het zijn om in mijn eerste jaar (2007, red.) van de PDC en in mijn laatste jaar wereldkampioen te worden?”

Bekijk ook: Van Barneveld past afscheid aan

Zaterdag 14 december (20:00 uur)

Mark McGeeney - Matt Campbell (eerste ronde)

Jamie Hughes - Zoran Lerchbacher (eerste ronde)

Raymond van Barneveld - Darin Young (eerste ronde)

Rob Cross - Kim Huybrechts (tweede ronde)