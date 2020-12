Oranje treft onder meer Turkije en Noorwegen in WK-kwalificatie

De winnaars van de kwalificatiegroepen plaatsen zich rechtstreeks voor het WK, de tien nummers 2 strijden samen met twee landen uit de Nations League om in totaal drie WK-tickets. De groepswedstrijden worden tussen 24 maart en 16 november 2021 gespeeld, in maart 2022 worden de play-offs afgewerkt.

Turkije

Oranje trof Turkije onder meer in aanloop naar het WK 1998 in Frankrijk. De uitwedstrijd in Bursa staat veel voetballiefhebbers nog helder voor de geest vanwege de gemiste strafschop van Clarence Seedorf, die Oranje destijds verzuimde op gelijke hoogte te schieten. De Boer stond destijds als speler op het veld in de wedstrijd die met 1-0 werd verloren. De Turken staan momenteel 32e op de FIFA-ranking.

Noorwegen

De Noren kwamen Nederland tegen in de kwalificatie voor het WK van 1994. Thuis speelde Oranje 0-0, ín Noorwegen verloor Oranje met 2-1. Beide wedstrijden stond De Boer in de basis, maar ondanks de magere score van één punt wist Nederland zich (net als Noorwegen) te plaatsen voor de eindronde in Amerika. De Noren staan momenteel 44e op de FIFA-ranking.

Tegen Montenegro (63e) kwam Nederland nog op het WK 2006 in actie, toen het land nog als ’Servië en Montenegro’ meedeed. Letland (136e) en Gibraltar (195e) staan aanmerkelijk lager geklasseerd op de wereldranglijst.

De Boer was zelf niet in Zürich aanwezig en volgde de loting thuis. Rafael van der Vaart, die in 2006 en 2010 met Oranje actief was op het WK, verrichte samen met de Italiaan Daniele de Rossi de loting. AS Roma-icoon De Rossi werd in 2006 werelkdkampioen met de Italianen, mede doordat hij in de noodzakelijk geworden strafschoppenreeks in de eindstrijd tegen Frankrijk raak schoot vanaf elf meter.

Pot 1

Oranje zat met de sterkste landen van Europa in pot 1. De ploeg van De Boer zou daardoor sowieso België, Frankrijk, Engeland, Portugal, Spanje, Italië, Kroatië, Denemarken en Duitsland al ontlopen in de kwalificatiecyclus.

Drie eerdere WK-finales

Nederland stond drie keer in de finale van een WK, maar werd nooit wereldkampioen. In 1974 was West-Duitsland te sterk, in 1978 Argentinië en in 2010 Spanje. Voor het meest recente WK, dat in 2018 in Frankrijk werd gespeeld, wist Oranje zich niet te kwalificeren. De laatste keer dat Nederland op een mondiaal eindtoernooi actief was, was in 2014. Toen werd er onder leiding van Louis van Gaal brons gewonnen.

Tijdens de laatste deelname aan een WK, in 2014, won het Nederlands elftal brons. Ⓒ ANP/HH

