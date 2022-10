Twente zet Groningen simpel opzij en hijgt Feyenoord in de nek

Groningen won maar één van zijn laatste zeven wedstrijden. Alleen SC Cambuur en Go Ahead Eagles werden dit seizoen verslagen in de Eredivisie. FC Twente herpakte zich tegen de Groningers van de 2-0-nederlaag bij Feyenoord vorige week en houdt aansluiting met de topploegen.

Bekijk ook: PSV met zesklapper langs FC Utrecht

Michel Vlap raakte in de eerste helft de lat bij een van de kansen voor Twente, dat een stuk gevaarlijker was dan de uitploeg. Voor rust werd er echter niet gescoord.

Virgil Misidjan maakte al vroeg in de tweede helft de openingstreffer door op aangeven van Ricky van Wolfswinkel laag in de verre hoek raak te schieten. De spits was ook de aangever bij een treffer van Joshua Brenet, 7 minuten later. Van dichtbij schoot de verdediger hard raak voor al zijn derde doelpunt van het seizoen. Nooit eerder maakte Brenet zoveel goals in een jaargang van de Eredivisie. Van Wolfswinkel was in de slotfase voor de tweede keer dit seizoen trefzeker.